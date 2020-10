Templiner Vorstadt

Die Sperrung der Leipziger Straße für Radfahrer sorgt für Protest aus der Anwohnerschaft. Etwa 30 Bewohner der Speicherstadt bezeichnen die seit vergangenem Dienstag geltende Sperrung als „nicht hinnehmbar“ und die Ausweichroute über den Brauhausberg als „nicht sicher“.

In einem Schreiben an die Verkehrssteuerung der Stadt und den SPD-Stadtverordneten Nico Marquardt, in dessen Wahlkreis die Templiner Vorstadt liegt, wird auf die zahlreichen Bewohner aufmerksam gemacht, die auf das Fahrrad angewiesen sind. Insbesondere seit dem Bau der Quartiere „An der Fährwiese“, „Luisenpark“ und „Uferpark“ gebe es viele Familien, die im Kiez weder Grundschule noch Kindergarten haben und per Rad zum Hauptbahnhof und zurück pendeln, so die Anwohner.

Hinzu kämen die Schüler des Evangelischen Gymnasiums auf Hermannswerder und die Sportler von den Hockeyplätzen. Weil der Brauhausberg so steil ist, werde er mit Sicherheit kaum genutzt werden durch Radler. Die Anwohner schlagen eine Ampelregelung an der Engstelle vor anstelle des Passierverbots.

Auch die Grünen-Kreisvorsitzende Carolin Herrmann äußert ihr Unverständnis: „Wenn die Sperrung tatsächlich unumgänglich ist, dann sollte man doch davon ausgehen können, dass die Umleitung für den Radverkehr um den Brauhausberg herum sicher gestaltet wird, ohne dass es erst einen Aufstand aus der Bevölkerung geben muss.“ Neben einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für die Dauer der Maßnahmen könnte die Verwaltung mit Hilfe eines Pop-Up-Radwegs eine breitere, deutlich abgetrennte Fahrbahn für Radfahrer schaffen. Das könne besonders den Schülern helfen.

Medienbericht als Auslöser

Auslöser des radikalen städtischen Eingriffs in die Verkehrsregelung des Baustellenabschnitts zwischen dem so genannten „Archiv“ und der Kreuzung Brauhausberg war offenbar ein MAZ-Bericht über Probleme von mobilitätsbeschränkten Bewohnern auf dem Weg zwischen Speicherstadt und Bahnhof. Darin wurde auch über einen Unfall vom 28. August berichtet, als eine Radlerin vor einem falsch fahrenden Auto bremste, stürzte und sich den linken Daumen brach. Der Autofahrer wollte sich trotz Aufforderung nicht mit einem Personaldokument ausweisen und entfernte sich vom Unfallort, ohne Hilfe zu leisten, das taten andere Radfahrer.

An der Speicherstadt ist Katrin Schult (63) mit Hund Merle fast mit einem Autor kollidiert und schwer gestürzt. Ihre linke Hand ist immer noch im Verband „verdrahtet“. Quelle: Rainer Schüler

Das Opfer ist die 63-jährige Katrin Schult aus Babelsberg, die an jenem Morgen mit ihrer Hündin Merle im hinteren Fahrradkorb unterwegs war zu ihrer Arbeit in den Oberlinwerkstätten auf Hermannswerder. Gegen 7.10 Uhr kam sie in der Leipziger Straße vor der Baustelle an einen Engpass, wo der Radweg stadtauswärts von rechts nach links wechselt. Auf der provisorisch geteerten Piste, die dort zwischen Zäunen links und rechts einen kaum einsehbaren Bogen macht, nahm sie gerade noch ein schwarzes Auto wahr, das da nicht sein durfte, weil die Durchfahrt verboten war für Kraftfahrzeuge. Sie bremste, um nicht gerammt zu werden, doch auf nasser Fahrbahn riss es ihr das Hinterrad weg.

Offenbar illegale Abkürzung gewählt

„Der wird oben an der Kreuzung zum Brauhausberg gesehen haben, dass die Autos anstehen, und hat den kurzen Weg genommen, obwohl die Schilder das verbieten“, sagt sie, die dauernd da lang fährt und noch nie Gegenverkehr hatte. Dass der Wagen ein TF-Kennzeichen hatte, weiß sie noch, die Nummer hat sie sich nicht gemerkt. Den Fahrer beschreibt sie als etwa 30 bis 35 Jahre alt, mit schwarzen kurzen Haren und sportlicher Figur, vielleicht ein Fitness-Center-Typ. Er trug schwarze Kleidung, also ein schwarzes T-Shirt mit einem ihr unbekannten Motiv darauf. 1,80 Meter groß könnte er gewesen sein, schätzt sie. Ganz gesehen hat sie ihn ja nicht; er ist nicht ausgestiegen nach dem Unfall.

Fahrer wollte keinen Ausweis zeigen

Er hielt nur kurz an. „Sie dürfen hier doch gar nicht fahren“, sagte sie, doch er behauptete, er habe eine Durchfahrtgenehmigung, weil er ein Event organisiert oder betreut. Sein Deutsch klang ortsüblich. „Zeigen Sie mal Ihren Ausweis!“ verlangte sie, doch er wies nur auf ein Namensschild ohne Foto. „Nachdem ich auf der Straße lag und Leute mir aufgeholfen hatten, hat der mich nicht mal gefragt, ob er mir irgendwie helfen kann“, ärgert sich Katrin Schult.

Hier schwenkte Katrin Schult von der rechten Fahrbahnseite nach links in die Durchfahrt und sah sich plötzlich einem Auto gegenüber. Quelle: Rainer Schüler

Beweisfotos nicht angekommen

Ein Zeuge fotografierte das Namensschild und die Autonummer, weil Katrin Schult ihr Handy nicht in Betrieb bekam. Die Polizei anzurufen oder rufen zu lassen, kam ihr nicht in den Sinn, „wegen des Schocks“, sagt sie; sie fühlte keine Schmerzen, „wegen des Adrenalins“. Als sie mit dem Handyfotografen redete, verschwand der Wagen, der bis heute polizeilich nicht ermittelt wurde. „Als Zeugen könnten vielleicht die Bauarbeiter vor Ort die Automarke nennen, denn sie haben den Vorfall beobachtet“, sagt Schult: „Und der Pkw ist ja vorher auf dem eingezäunten Radweg verbotenerweise an ihnen vorbei gefahren.“ Doch von dieser Seite kommt keine Hilfe. Es seien keine Zeugen ermittelt worden, erfuhr die MAZ bei der Polizei von Potsdam.

Trümmerbruch der linken Hand

Katrin Schult fuhr nach dem Unfall zunächst zur Arbeit; Schmerzen spürte sie noch immer nicht. In den Oberlinwerkstätten informierte sie ihren Gruppenleiter, der sie trotzdem ins Auto setzte und zum Durchgangsarzt in die Geschwister-Scholl-Straße fuhr. Das Röntgenbild zeigte eine Basis-Trümmerfraktur und einen knöchernen Sehnenabriss am linken Daumen.

Auch ihre Hündin Merle hat es erwischt. Die vierjährige Havanesin saß angeleint hinten in einer Hundefahrradtasche, als Frauchen stürzte, und sie blieb mit der Leine ans Rad auf der Fahrbahn „gefesselt“.

Merle saß beim Unfall angeleint in einer Hundefahrradtasche im Korb auf dem hinteren Gepäckträger. Quelle: Rainer Schüler

Katrin Schult blutete an ihrer Hand, das Tier an einer Pfote. Eine Kralle war verletzt; Merle musste zum Tierarzt. Die Radlerin hat Anzeige erstattet am 31. August. Die Polizei hat den Fall vermeldet, doch passiert ist seither nichts.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Ermittler bitten Radfahrer, die Katrin Schult geholfen haben, sowie weitere Zeugen oder den Fahrer des schwarzen Autos, sich bei der Polizeiinspektion unter der Nummer 0331/5 50 80 zu melden oder das polizeiliche Hinweisformular im Internet zu wählen; das findet man im Online-Service des Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/hinweis. Die Handynummer des Opfers und ihre Mail-Adresse findet sich zudem auf einigen Aushängen, die sie an die Bauzäune gehängt hat.

Katrin Schult sucht nach Zeugen des Unfalls. Quelle: Rainer Schüler

Seit dem 29. September gilt das siebenwöchige Durchfahrtverbot für Autos und Radler, es müsste am 17. November enden. Radler müssen auf der rund 100 Meter langen Engstelle schieben oder über den Brauhausberg fahren. Der Anliegerverkehr der Speicherstadt, inklusive der Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße, ist nach Angaben der Verkehrsverwaltung ausschließlich über die Straße Am Altstadtblick möglich. Der Verkehr der im Baubereich der Leipziger Straße betroffenen Anliegergrundstücke werde durch die Baufirma jederzeit gewährleistet.

Von Rainer Schüler