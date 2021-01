Drewitz

Weihnachten und Silvester hat er im Wald verbracht: Mit seiner Hündin Bella nächtigte er unter einer Plane. „Bush-Crafting nennt man das: Überleben in der Wildnis. Wir fanden das gemütlich“, grinst Ronny Kösser (53). Im Herbst letzten Jahres hätte er das um ein Haar unfreiwillig machen müssen und für unbestimmte Zeit. Wegen sieben nicht gezahlter Mietern hatte die Pro Potsdam die Wohnungsräumung verfügt. Nur das Eingreifen der MAZ und der Arbeiterwohlfahrt verhinderten, dass er erneut obdachlos wurde.

Obdachlos war er vor etwa sieben Jahren schon einmal. Am Rand der Stadt fand er damals in einem Waldstück hinter der Autobahn eine alte Gartenlaube mit nur drei Wänden, völlig verschimmelt, aber halbwegs regensicher. Er zwackte so viel Geld ab von dem Hartz-IV-„Einkommen“, dass er die fehlende Wand mit Spanplatten schließen und anstreichen können.

Ein paar Monate im Schnee

Mit einem Feuer drinnen trocknete er die aufgequollenen Wände des Unterschlupfes;. Wasser machte er aus Schnee. Mit freiem Oberkörper und in kurzen Hosen sah man ihn Holz hacken; mancher schüttelte entgeistert den Kopf. Wenn sein Tablet und sein altes Handy Strom brauchten, lud er sie bei Freunden auf, er wollte verbunden bleiben mit der Welt. Drei Monate ging das damals, drei Wintermonate. Dann bekam er wieder eine Wohnung zugewiesen.

In Panik also wäre er nicht geraten wegen der Räumungskündigung im Herbst 2020. Etliches von seiner bescheidenen Habe stellte er schon mal bei „Hunde-Freunden“ unter und machte sich gefasst auf harte Zeiten mit dem Allernötigsten. Er war mal Zeitsoldet der NVA und wusste, wie man unter freiem Himmel überlebt. Er würde es auch diesmal schaffen.

Awo schickte Helfer

Als die Awo von der MAZ gefragt wurde, ob Kösser mit Hund im Obdachlosenheim am Lerchensteig unterkommen könnte, was er nicht durfte Bellas wegen, schlug Awo-Chefin Angela Schweers Alarm. Eine Räumung in Corona-Zeiten wollte sie nicht akzeptieren und übernahm den Fall. Inzwischen scheint die Wohnung wieder sicher. Die Wohnraumsicherung der Stadt streckte die ausgebliebene Summe vor bei der Pro Potsdam, holt sich das Geld aber in Monatsraten zu je etwa 40 Euro wieder. Die muss Kösser vom Hartz-IV abzweigen, das jetzt auch wieder fließt. Sogar nachgezahlt wurde es, weil man bei der Stadt all jene Papiere finden konnte, die ihm fehlten. Das Job-Center hatte irgendwann alles, was es brauchte für die Bewilligung.

Noch kein Job in Sicht

Zum Juni, falls er bis dahin noch immer keine Arbeit hat, wird Hartz-IV ein weiteres Mal beantragt. Doch Kösser hofft, dass das nicht nötig wird. „Ich hatte drei Job-Angebote, die nicht funktionierten. Gebäudereiniger in Luckenwalde – das ging nicht. Ich müsste täglich mit der Bahn fahren, und was mache ich mit Bella?“ Die anderen Offerten lagen ähnlich. Fünf Mal hat er sich auch selbst beworben, aber keine Antwort. „In Corona-Zeiten haben die Firmen vielleicht anderes zu tun, als Leute einzustellen. Corona geht auch mal vorbei; dann wird das besser.“ Ronny Kösser würde vieles machen, natürlich auch Gebäudereiniger und Gärtner. „Anderer Leute Klobecken zu schrubben, wäre nicht so meins“, sagt er: „Mein eigenes reicht mir schon.“ Trockenbauer wäre er gern; da hat er schon Erfahrung, mit der Grünflächenpflege auch. Und weil er mal Nachrichtentechniker war bei der Armee, fühlt er sich fit, mit einem Nachhilfe-Kurs auch Elektronik beim MediaMarkt verkaufen zu können. Dummerweise hat der wegen Corona jetzt geschlossen.

Problem mit der Versicherung

Um die Krankenversicherung bei der AOK wird noch gerungen: Die Kasse hat laut Awo ein Problem damit, dass er sieben Monate nichts mehr gezahlt hat. Doch die Awo glaubt, dass man auf die Nachzahlungsforderung verzichten wird. Immerhin 1159 Euro wären das. Auch das müsste er abstottern, doch was bliebe dann noch vom Hartz-IV? Weil er aus früheren Jahren nach einer fehlgeschlagenen Geldanlage noch hohe Schulden hat und die „Stütze vom Staat“ nur reicht, wenn er weiter von trocken Brot und Fisch lebt, kümmert sich eine Schuldnerberatung um die Privatinsolvenz von Ronny Kösser. Der ist zwar nicht mehr mittellos und deutlich besser dran als letztes Jahr; über den Berg und auf sicheren Wegen jedoch ist er noch lange nicht.

Von Rainer Schüler