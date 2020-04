Nach Razzia: Mutmaßlicher Drogendealer in Potsdamer Vorstadt festgenommen

Potsdam

Die Polizei hat am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer in der Heinrich-Mann-Allee festgenommen. Bei den Ermittlungen machte die Polizei auch einen möglichen Kunden aus und durchsuchte außerdem das Zimmer eines Mitbewohners des Verdächtigen.

Laut Polizeibericht liefen am Samstagnachmittag Zivilpolizisten an einer Tankstelle auf der Heinrich-Mann-Allee entlang und wollen in der Nähe von zwei Männern einen Cannabisgeruch wahrgenommen haben. Bei der Kontrolle der Männer mit Fahrrädern, versuchte einer der beiden zu fliehen, wurde aber von einem nachrennenden Polizisten gestellt und festgenommen.

Drogen im Rucksack und Wohnung

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks wurden rund 40 Gramm Cannabis sichergestellt. Der mutmaßliche Dealer gab an sich zur Übergabe mit einer zweiten Person getroffen zu haben. Der andere Mann bestritt allerdings jegliche Beteiligung an dem Handel – Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vor Ort entlassen.

Für die Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers hingegen, wurde beim Amtsgericht Potsdam ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Dort wurden nochmals über 300 Gramm Cannabis, 12 Gramm Haschisch sowie mehrere Utensilien, die auf einen Handel hindeuten, sichergestellt.

Während der Durchsuchung kam der Mitbewohner des Beschuldigten nach Hause. In seinem Zimmer entdeckten die Beamten mehrere Ecstasy-Tabletten, eine geringe Menge Haschisch, halluzinogene Pilze sowie 12 Gramm Cannabis.

Die beiden Beschuldigten wurden durch den Kriminaldauerdienst vernommen und auf Weisung der Staatsanwaltschaft Potsdam wieder entlassen.

Von MAZonline/jru