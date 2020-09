Potsdam

Plötzlich war ein Stück Gehweg weg: Am Freitagabend kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Wasserrohrbruch an der Zeppelinstraße in Höhe der Jet-Tankstelle stadtauswärts. Dabei wurden Geh- und Radweg sowie Teile der Zeppelinstraße überspült – ein Teil der Pflasterdecke stürzte ein. Wie die Stadtwerke informieren, wurden bei dem Vorfall zwei Passanten verletzt. Das Loch ist nach Zeugenaussagen mehr als anderthalb Meter tief.

Fahrspur bleibt noch gesperrt

Der Bereitschaftsdienst der Energie und Wasser Potsdam (EWP) habe die Havariestelle am Abend gesichert und bereits behoben – betroffen war eine 150-er Trinkwasserleistung. Notwendige Verdichtungsarbeiten an der Bodenoberfläche sowie eine Straßenreinigung seien für Montag geplant. Daher bleiben eine Fahrspur stadtauswärts sowie der Gehweg gesperrt. Der Radweg wurde laut den Stadtwerken inzwischen wieder freigegeben.

Spektakuläre Überschwemmung am Bassinplatz

Der Vorfall erinnert an eine Havarie, die sich im Juni 2017 in der Straße Am Bassin ereigne hatte. Damals war mitten am Tag eine 400 Millimeter starke Trinkwasserhauptleitung geborsten und hatte die Straße und den Bassinplatz unter Wasser gesetzt. Viele am Straßenrand geparkte Autos standen plötzlich in den Fluten. Ein Wagen brach in die Straße ein und rutschte in ein Schlammloch.

Von Nadine Fabian