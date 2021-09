Potsdam

Weil die Stadt einen Zugang zur Firma in der Silvana Bünsch arbeitet verschlossen hat, bangte die 52-jährige um ihren Job bei „Genthiner Autoschilder und Zulassungsservice“. Der Zaun-Zugang ist inzwischen seit zwei Wochen geschlossen und sie merkt: „Die Kundenzahlen gehen gewaltig zurück.“

Den Kunden der Firma bleibt nur noch ein einziger Zugang, der etwa 150 Meter von der Schilderpresse entfernt und mit einem Tor verschlossen ist. Für beispielsweise Firmenkunden, die mit dem Auto zu ihr fahren, muss Silvana Bünsch nun jedes Mal die 150 Meter zum Tor laufen, es öffnen und anschließend wieder schließen.

Teilweise hat sie nur noch zwei oder drei Kunden am Tag

Die Stadt begründete die Sperrung des anderen Zugangs mit dem Gleichbehandlungsgesetz. Denn in unmittelbarer Nähe zur Genthiner-Schilderpresse gibt es noch zwei weitere Anbieter für die Leistung, nämlich „Autoschilder & Zulassungen STK Potsdam“ und den „Reifenservice Frosch“. „Um hierbei einzelne Dienste weder zu bevorzugen, noch zu benachteiligen, hatte die Landeshauptstadt sich bereits vor Jahren entschieden, in der Vergangenheit geschaffene Sonderzugänge zum Campus zu schließen“, hieß es damals von Seiten der Stadt gegenüber einer MAZ-Anfrage.

Schon damals sorgte sich Silvana Bünsch um ihre Arbeit, weil die Kunden ohne den Zaun-Zugang nur schwer zu ihr finden würden. Sie befürchtete, ihr Chef würde die Niederlassung wegen möglicher fehlender Kunden schließen. Und auch noch heute hat sie die Sorgen. „An manchen Tagen kommen nach der Zaun-Schließung nur zwei oder drei Kunden“, sagt sie. Vorher seien es zehn bis 15 Kunden am Tag gewesen.

Sie sorgt sich vor dem Winter

Nun sitze sie mit einem Stuhl und einem Tisch außerhalb des Firmengebäudes, um Kunden, die nichts von der Zaunschließung wissen, abzufangen und sie über den nunmehr einzigen und weiter entfernten Weg in die Firma zu lotsen. „Das muss ich so machen, sonst verpasse ich Kunden. Eine Blasenentzündung hatte ich deshalb auch schon“, sagt sie. Nun sorge sie sich vor allem vor dem Winter und kälteren Temperaturen. Draußen sitzen bleiben könne sie dann nicht mehr.

Statt im Gebäude auf die Kunden zu warten, sitzt Silvana Bünsch nun davor, um niemanden zu verpassen. Quelle: Privat

Der Sachverhalt ging vor der Zaunschließung auch vor Gericht. In einem Gerichtsurteil im August vergangenen Jahres habe eine Richterin der Genthiner-Schilderpresse Recht gegeben – nach einer Begehung habe sie festgestellt, dass kein Vorteilsrecht gegenüber der zweiten Schilderpresse vorliege. Die Stadt ging daraufhin in Berufung und gewann am zehnten August diesen Jahre sin zweiter Instanz: Der Richter habe ein Vorteilsrecht gegeben gesehen und ordnete die Sperrung des Zauns an. Silvana Bünsch ärgert sich über das Urteil. „Der Richter war nicht einmal hier und hat es sich vor Ort angeschaut“, sagt sie.

Von Steve Reutter