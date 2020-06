Potsdam

Noam Libeskind erforscht das große Ganze - das Universum und die Milchstraße darin – und fragt sich, wie es zu dem geworden ist, was wir heute durch ein Teleskop sehen. Nicht nur der Astrophysiker befasst sich in der Familie Libeskind mit existenziellen Fragen. Er hätte beinahe eine andere, künstlerische Karriere eingeschlagen, hatte sogar darüber nachgedacht, Architekt zu werden wie sein berühmter Vater, Daniel Libeskind. Dessen große Frage: Wie kann man den Tragödien der Geschichte angemessene Gedenkorte schaffen?

Sein Vater wäre genau der richtige für das Projekt

„In unserem Wohnzimmer wurde das Architekturstudio meines Vaters gegründet, das meine Mutter bis heute führt. Meine Geschwister und ich wuchsen in einem Haushalt auf, in dem sich vieles um Kunst, Architektur und Musik drehte“, erzählt Noam Libeskind am Montag bei einem Treffen an seinem Arbeitsplatz in der Babelsberger Sternwarte. Sein Vater hat einige der markantesten deutschen Erinnerungsarchitekturen verantwortet – etwa das Jüdische Museum in Berlin oder das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden.

Nun ist Daniel Libeskind als Berater für die festgefahrene Situation rund um die Potsdamer Garnisonkirche im Gespräch. „Ich kann nicht für meinen Vater und seine Ideen oder die Arbeit seines Studios sprechen“, stellt Noam Libeskind klar. Doch er fühlt, dass sein Vater genau der richtige wäre, um dem Ort und der Geschichte der Garnisonkirche eine angemessene Form zu geben.

Noam Libeskind : „Mein Vater hat eine einzigartige Perspektive“

„Mein Vater hat eine einzigartige Perspektive, die es ihm ermöglicht zu versöhnen, gerade in Bezug auf deutsche Geschichte“, sagt Noam Libeskind. „Er wurde 1946 als polnischer Jude in einem Lager für Kriegsflüchtlinge geboren, inmitten der Zerstörung des Krieges. Während ich von Kultur umgeben aufwuchs, wuchs er umgeben vom Holocaust und vom Tod auf.“ Die Libes­kind-Familie war fast völlig ausgelöscht worden.

„Für das Jüdische Museum musste er sozusagen nicht recherchieren. Er erlebte die Geschichte selbst“, schildert Noam den Eindruck. „Mittlerweile hat er viele Gedenkorte in der ganzen Welt errichtet und viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie man an Tragödien erinnert, wie man damit umgehen und von dort voranschreiten kann. Er ist durch seine eigene Biografie und seine Werke eine Person geworden, die uns dabei helfen kann, Tragödien zu verstehen. Das halte ich für sehr relevant für das Potsdamer Projekt.“

Geboren wurde Noam Libeskind 1979 in Detroit. Die Familie folgt dem Vater und dessen akademischer Architektenkarriere nach Boston, Helsinki, Toronto und Mailand. „1989 zogen wir nach West-Berlin, weil mein Vater den Wettbewerb für das Jüdische Museum gewonnen hatte. Ein halbes Jahr später fiel die Berliner Mauer“, sagt Libeskind.

Noam Libeskind blieb bis 1997 in Berlin, bevor er für ein Filmstudium nach New York ging. Als Mathematiker kam er Jahre später eher zufällig nach Deutschland und Berlin zurück, wo er bis heute mit Frau und Kindern lebt – ganz nahe der einstigen elterlichen Wohnung in Charlottenburg. Seit 2008 forscht Noam Libeskind am Astrophysikalischen Institut Potsdam (AIP) in Babelsberg.

Noam Libeskind an der Babelsberger Sternwarte. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich finde es beunruhigend, wenn Spuren der Geschichte ausgelöscht werden“

Die verschwundenen Spuren der Geschichte, die Veränderung Berlins regen Noam Libeskind zum Nachdenken an. Er erinnert sich, wie die Berliner Mauer innerhalb kürzester Zeit fast vollständig abgeräumt war, zugleich irritiert ihn die Rekonstruktion des Berliner Schlosses. „Ich kann die Sehnsucht nach Wiederherstellung verstehen. Denken Sie an Warschau, das von den Deutschen vollständig zerstört wurde. Die Polen haben es identisch wieder aufgebaut. Aber beim Berliner Schloss habe ich das Gefühl, dass hier Geschichte umgeschrieben wird. Der Palast der Republik wurde abgerissen und nun hat man den Eindruck, als wäre dort nie etwas passiert, das Schloss nie zerstört worden. Ich finde es beunruhigend, wenn Spuren der Geschichte ausgelöscht werden, anstatt ihre Nuancen zu erklären“, sagt er.

Ähnlich denkt er auch über Potsdam, dass er über seinen Arbeitsplatz hinaus zu schätzen gelernt hat. „Es ist eine wunderschöne Stadt. Und ich kann auch der ostdeutschen Architektur einen Charme abgewinnen. Ich hab beispielsweise viel Zeit im Hotel Mercure verbracht, weil ich auch wissenschaftliche Konferenzen hier organisiere. Dieses Hochhaus erinnert uns daran, dass Geschichte kompliziert ist und die deutsche Geschichte im Besonderen.“

Der Ort darf nicht von antidemokratischen Kräften missbraucht werden

Auch über die Garnisonkirche habe er nachgedacht und mit seinem Vater in den vergangenen Tagen gesprochen. „Ich weiß nicht, was seine konkreten Ideen sind, aber es ist ihm absolut klar, wie groß die Bedeutung dieses Projekts ist. Es muss deshalb auch sichergestellt sein, dass was auch immer dort gebaut wird nicht von antidemokratischen Kräften missbraucht wird. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der das eine echte Bedrohung darstellt“, sagt Noam Libeskind. Als das Jüdische Museum oder das Militärmuseum Dresden gebaut wurde, sei das noch kein Thema gewesen. „Mein Vater weiß darum, in welcher Gefahr Dinge wie die Wahrheit in diesen Tagen sind und welche Bedeutung dieser Umstand für ein solches Geschichtsprojekt hat.“

Daniel Libeskind will eine angemessene Antwort auf die Herausforderung finden, die der historische Ort darstellt. Nicht für den Architekten, der ihn baut, sondern für die Menschen, die mit dem Ort umgehen. Noam Libeskind fragt sich, wie die Welt entstand, in der wir uns befinden. Sein Vater führt die existenzielle Frage des Astrophysikers fort. „Der Punkt dieser Gebäude ist am Ende doch, der Gesellschaft zu zeigen, wie wir als Zivilisation vorankommen nach den mühevollen Zeiten, die wir durchlebt haben“, sagt Noam Libeskind.

Von Peter Degener