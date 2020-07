Potsdam

Die Prognose ist düster, aber ein Hoffnungsschimmer bleibt: Lucas J. (26) wird nie ohne Medikamente und wohl auch nie ganz ohne Hilfe und Kontrolle leben können. „Wenn er aber konsequent behandelt wird und einen Arzt findet, zu dem er eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann, hat er die Chance möglichst gesund zu werden“, sagt Thomas Kasten. „Ob er die Chance hat, wieder der Alte zu werden, das ist die große Frage.“

Wegen seiner seelischen Störungen sei er schuldunfähig

Thomas Kasten, Facharzt für Psychiatrie und forensische Psychiatrie, begleitet das Sicherungsverfahren gegen den jungen Mann, der am 1. Dezember 2019 in eine Villa in der Nachbarschaft des Neuen Gartens eingebrochen ist und dort die Hausherrin angegriffen und schwer verletzt hat. Der Experte hat Lucas J. im Auftrag der Staatsanwaltschaft in zwei Sitzungen Ende Februar/Anfang März begutachtet und vor zwei Wochen in Vorbereitung auf das Verfahren erneut untersucht. Er lässt keinen Zweifel daran, dass J. am Tattag und auch bei der Aufnahme in die Psychiatrie in Brandenburg an der Havel, wo er seither stationär behandelt wird, in akut psychotischer Verfassung war. Steuerungs- und Einsichtsvermögen seien aufgehoben gewesen – wegen seiner seelischen Störungen sei er schuldunfähig.

Anzeige

„Auch unter Medikation sind Ausbrüche möglich“

Inzwischen ist laut Kasten zwar eine deutliche Besserung eingetreten. Lucas J. wirke geordnet, reflektiert – aber die Symptomatik sei nicht vollständig abgeklungen und J. noch weit davon entfernt, aus der Psychiatrie in die ambulante Behandlung entlassen werden zu können. Da J. auf Medikamente angewiesen ist, um seine Erkrankung im Zaume zu halten, die Präparate in der Vergangenheit eigenmächtig abgesetzt hat, rät der Experte dringend, ein Depot-Neuroleptikum statt Tabletten zu verabreichen – das lehne J. ab. „Es wäre aber zwingend erforderlich“, mahnt Kasten: „Er muss sich dem unterziehen.“ Zu groß sei die Rückfallgefahr. Vor dem Hintergrund seiner Krankengeschichte sei zudem davon auszugehen, dass er erneut erhebliche Taten begehen würde. Selbst bei andauernder Medikation ist laut dem Experten nicht hundertprozentig sicher, dass J. stabil und symptomarm bleiben wird. „Auch unter Medikation sind Ausbrüche möglich“, so Kasten. „Wenn er aber regelmäßig und konsequent behandelt wird, ist eine Entkoppelung von psychotischen Symptomen und aggressivem, mit körperlicher Gewalt einhergehendem Verhalten möglich.“

Weitere MAZ+ Artikel

Wegen seiner aggressiven Ausbrüche lästig geworden

Schon vor dem Überfall auf die Villa ist J. – geleitet von Wahnvorstellungen – gewalttätig geworden. Er leidet an einer paranoiden Schizophrenie, die bisher nicht adäquat behandelt wurde, was laut Kasten zur Chronifizierung beigetragen habe. Die Krankheit wurde zwar bereits in der Jugend attestiert, die Diagnose aber von der für J. zuständigen Psychiatrie im Süden Berlins auf eine Persönlichkeitsstörung geändert – man könnte sagen: herabgesetzt. Auf diese Weise habe sich die Klinik eines unliebsamen Patienten entledigen wollen, so Kasten. Lucas J. sei wegen seiner aggressiven Ausbrüche lästig geworden und erhielt zum Schluss sogar Hausverbot. „Man will wohl die gepflegte Psychiatrie ohne Theater haben“, so Kasten. „Ich beobachte diese Umetikettierungen schon seit Jahren – mit gravierenden Delikten, teils mit Todesfolge.“

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian