Erst fuhr er in die Betonleitplanke, dann griff er die Einsatzkräfte an: Nach einem Unfall auf der A10 bei Potsdam am Samstagabend mussten die Beamten einem LKW-Fahrer Handschellen anlegen. Nur mit Glück geschah kein weiterer Unfall wegen der Betonteile auf der Fahrbahn.