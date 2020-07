Potsdam

Sie strahlt wieder. Oft hat Nicole Zocher (46) seit jenem Tag im Frühjahr 2016, an dem ihr Ehemann Patric († 40) die Diagnose ALS erhalten hatte, alle Kraft zusammengenommen und gelächelt, sie hat gescherzt und auch mal laut gelacht. Ihr Strahlen aber hatte Nicole Zocher nach dem Tod ihres Mannes für eine lange Zeit verloren.

Wie wird man wieder glücklich? Nicole Zocher überlegt keine Sekunde: „Leben, lieben, lachen – und zu schätzen wissen, dass man all das darf. Die Erinnerungen nicht verblassen lassen – und sich daran erfreuen.“ Natürlich tue es auch weh zurückzublicken. „Das Leben hat anders entschieden und ein neues Kapitel aufgeschlagen“ sagt Nicole Zocher. „Aber die Erinnerung trägst du tief im Herzen, die kann dir niemand nehmen – das ist für immer.“

Anzeige

Mit der Boutique einen Lebenstraum erfüllt

Nicole Zocher hat in der Mitte des Lebens noch einmal neu angefangen. Sie hat nach dem Verlust ihres Mannes, ihren Job an den Nagel gehängt und sich den Traum von der eigenen Boutique erfüllt – in dem Moment, da ihre Welt in Scherben lag, hat sie auf Risiko gesetzt. Mitte 2017 hat sie das Modegeschäft „Die Zwei“ am Marktplatz in Bergholz-Rehbrücke übernommen. Seither ist der Laden zum Mittelpunkt ihres Alltags geworden. Sechs Tage die Woche empfängt Nicole Zocher dort Damen auf der Suche nach etwas Besonderem. Wöchentlich hängt sie dort neue Kollektionen auf die Bügel. „Was weg ist, ist weg“, sagt Nicole Zocher. „Das ist der Reiz: Wer in einer Boutique kauft, möchte ja nicht, dass alle das gleiche tragen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Die Zwangspause genutzt und den Garten umgekrempelt

Sie genieße es sehr, nach der Corona-Zwangspause wieder im Laden zu sein, Kundinnen zu beraten, Fotos von sich in den neusten Outfits zu schießen und mit ihrer Tochter Isabelle (26), die nun ins Geschäft eingestiegen ist, die nächste Saison zu planen. „Die Tage, als der Laden geschlossen bleiben musste, waren nervenaufreibend“, sagt Nicole Zocher. „Wir sind aber mit einem blauen Auge davongekommen.“ Die Zeit daheim hat sie genutzt, um den Garten umzugestalten.

Für ALS-Patienten da sein

Weiterhin engagiert sich Nicole Zocher im Verein ALS-Mobil. Das werde sie auch niemals aufgeben. Sie betreut ALS-Patienten und ihre Angehörigen. „Ich muss einfach nur da sein“ – ganz so wie der Verein für sie und Patric da war. „Wenn ALS mich umbringt, uns beide schafft ALS nicht“, hatte er ihr in den letzten Stunden gesagt – und dass sie nicht lange trauern, sondern an sich denken und glücklich sein soll.

„Ich möchte mit einem Lächeln einschlafen“

Ja, sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite, ist wieder verheiratet, trägt einen Doppelnamen. „Christian kannte Patric schon als Kind – er hat die Stärke und das Verständnis dafür, dass Patric immer bei mir sein wird“, sagt Nicole Zocher-Ehring. „Wir haben nur ein Leben. Wenn es einmal soweit ist, möchte ich mit einem Lächeln einschlafen. Ich möchte nichts bereuen, möchte nicht bedauern, dass ich etwas nicht getan habe.“ Leben, nicht überleben – das ist der Pakt, den sie mit Patric geschlossen hat: „Nur du selbst kannst dir im Weg stehen.“

Lesen Sie dazu auch:

Hoffen auf ein Happy Ende: Potsdamer kämpft gegen heimtückische ALS

Eine karibische Feier zur Beerdigung: Patrics letzte Reise

Was wurde aus...? Baby Fiona nach der Helmtherapie

Was wurde aus...? Matthias Härtel, der das Klinikum wegen eines Behandlungsfehlers verklagt hat

Von Nadine Fabian