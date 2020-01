Am Rand eines Wohngebietes hat ein Anwohner einen scheinbar verlassenen Pkw-Anhänger mit Knochen- und Kadavern gefunden. Ein Einsatzteam in Schutzkleidung rückte an und desinfizierte das Gebiet – wohl auch aus Sorge vor einer Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest.