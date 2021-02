Nach dem Corona-Lockdown: So bereitet sich ein Potsdamer Friseur auf den 1. März vor

Potsdam

Es wächst und wächst auf den Köpfen der Brandenburgerinnen und Brandenburger. Viele haben sich eine Corona-Matte stehen lassen oder selbst versucht Hand anzulegen. Die Haar-Unfälle gehören bald der Vergangenheit an: Ab dem 1. März dürfen Friseursalons in Brandenburg wieder öffnen. Im Interview erzählt Ingo Thalmann, Geschäftsführer der Potsdamer Friseurkette „Cut + Care“ was die häufigsten Anfängerfehler beim Haareschneiden sind und warum Friseursalons gerade für ältere Kundinnen und Kunden systemrelevant sind.

Sind Ihre Terminbücher schon voll?

Ingo Thalmann: Die ersten drei bis vier Wochen sind schon ziemlich ausgebucht. Als bekannt wurde, dass wir am 1. März wieder öffnen dürfen, standen die Telefone nicht mehr still. Wir haben versucht ein bisschen Rücksicht auf die Kunden zu nehmen, deren Termine schon im Dezember wegen dem plötzlichen Lockdown ausfallen mussten. Aber allen können wir es natürlich nicht sofort recht machen, aber wir tun unser Bestes.

Warum sind alle so wild auf eine neue Frisur?

Wir leben jetzt seit einem Jahr in einem Ausnahmezustand. Die Menschen sehnen sich einfach nach Normalität. Beim Friseurbesuch können sie abschalten, ein bisschen die Seele baumeln lassen und die Alltagssorgen vergessen, die gerade jeder mit sich herumträgt. Eine gute Frisur schenkt einem ja auch ein gewisses Selbstvertrauen.

Warum ist das so?

Das liegt ja auf der Hand. Wenn man sich attraktiv fühlt hebt das automatisch die Laune. Während des Lockdowns sind sowieso schon alle schlecht gelaunt. Und wenn dann auch noch die Haare schlecht sitzen oder der graue Ansatz zu sehen ist, dann fühlen sich viele noch unwohler. Gerade für ältere Kundinnen und Kunden ist das ein echtes Problem.

Ingo Thalmann ist der Geschäftsführer der Potsdamer Friseurkette „Cut + Care“ Quelle: Torsten Gellner

Wie meinen Sie das?

Es gibt viele ältere Menschen, die sich selbst gar nicht mehr die Haare waschen können und die normalerweise dafür zu uns in den Salon kommen. Die sind jetzt auf Familienmitglieder oder Nachbarn angewiesen. Und dazu kommt die Einsamkeit. Für viele der älteren Kundinnen und Kunden war der Friseurbesuch auch ein festes Ritual, um auch um mal das Haus zu verlassen und Menschen zu treffen. Es geht ja im Friseursalon nicht nur um Haareschneiden. Das ist auch ein Ort an dem man sich austauscht und Menschen aus der Umgebung trifft.

Haben Sie viele verzweifelte Kundinnen und Kunden während des Lockdowns angerufen?

Es gab schon Kundinnen und Kunden, die Kolleginnen und Kollegen angefunkt haben und nach Ausnahmen gefragt haben. Oder sie wurden bei Spaziergängen oder beim Einkaufen mal angesprochen. Aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass das Schwarzarbeit ist. Auch wenn man guten Bekannten die Haare schneidet.

Aber glauben Sie, dass sich da alle Friseurinnen und Friseure so strikt dran gehalten haben?

Wenn ich mich auf der Straße umschaue sehe ich doch einige professionell geschnittene Frisuren. Vor allem bei Männerfrisuren sehe ich sofort, wenn die Konturen von einem Fachmann geschnitten worden sind. Die haben sicher nicht alle eine ausgebildete Friseurin als Partnerin Zuhause.

Zur Person Ingo Thalmann arbeitet seit 1989 als Friseur. 1999 übernahm er die Potsdamer Friseurkette „Cut + Care“. Mittlerweile leitet er zehn Salons in Potsdam mit fast 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 1958 wurde „Cut + Care“ als Produktionsgenossenschaft des Handwerks gegründet.

Was sind da die häufigsten Anfängerfehler beim Selbstversuch?

Schiefe Ponys sind die Klassiker. Wenn man da einen Wirbel nicht bedacht hat oder den Pony nass schneidet wird der schnell mal zu kurz oder zu schief. Oder irgendwelche Experimente mit Rasierern, bei denen mit unterschiedlichen Aufsätzen hantiert wurde. Das sieht man an den ungenauen Übergängen, das sieht teilweise sehr abenteuerlich aus.

Anders als die Gastronomie können Sie eben keinen Haarschnitt to go anbieten. Hat Sie das manchmal geärgert?

Ich habe von Salons gehört, die ihren Kundinnen und Kunden Haarfarbe angemischt haben und dann durch die Fenster gereicht haben. Aber das sind professionelle Haarfarben, da hantiert man dann mit Wasserstoffperoxid. Das sollten schon ausgebildete Friseurinnen und Friseure machen, sonst sieht das Ergebnis hinterher nicht gut aus. Wir haben uns dagegen entschieden so etwas anzubieten, wir haben schließlich auch eine gewisse Verantwortung unseren Kundinnen und Kunden gegenüber.

Ab nächstem Montag können Sie wieder selbst Hand anlegen. Sind Sie erleichtert?

Ja, natürlich freuen wir uns, dass wir endlich wieder aufmachen dürfen. Unsere Existenz stand ja die ganze Zeit auf dem Spiel, wir haben schließlich nicht unendlich viele Reserven. In unseren Salons beliefen sich die Lockdown-Ausfälle auf um die 500.000 Euro, das ist ja kein Pappenstiel. Und diese ganzen Hilfen vom Staat helfen auch nur bedingt. Die helfen uns gerade mal die Fixkosten zu decken. Deshalb hoffe ich, dass wir jetzt erstmal unter den speziellen Hygieneauflagen weitermachen dürfen und die Salons nicht in ein paar Wochen wieder schließen müssen.

Von Lena Köpsell