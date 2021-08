Potsdam

Homeoffice bleibt im Trend – auch wenn Unternehmen nicht mehr dazu verpflichtet sind. Nach dem Ende der pandemiebedingte Homeoffice-Pflicht am 1. Juli setzen viele Potsdamer Betriebe setzen nach wie vor auf die Arbeit von zu Hause und haben ihre Arbeitsweisen darauf ausgerichtet. Das ergab eine Umfrage unter großen Unternehmen.

Potsdamer Unternehmen mit hohem Homeoffice-Anteil

Von den zwei Homeoffice Modellen (siehe Infokasten) wird vorrangig das mobile Arbeiten angeboten. Aufwendigere Telearbeitsplätze haben aber die Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) und der Energieversorger Edis seinen Beschäftigten eingerichtet. Der Kundendienstleister SNT-Regiocom, mit einem Standort in der August-Bebel-Straße in Babelsberg, hat zwischen 65 Prozent und 80 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Während bei der ILB sogar knapp 82 Prozent ihrer 604 Mitarbeiter regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. In der Stadtverwaltung haben circa 60 Prozent der 2500 Mitarbeiter das mobile Arbeiten in Anspruch genommen.

Eine deutlich geringere Quote hat der Energieversorger Edis – mit nur einem Drittel an Heimarbeitsplätzen. Dies hänge mit den unterschiedlichen Arbeitsbereichen zusammen, erklärt Unternehmenssprecher Horst Jordan: „Bei Edis gibt es ein sehr heterogenes Bild an Tätigkeiten – von klassischen Büroarbeitsplätzen über technische Tätigkeiten unserer Monteure oder Betriebsingenieure die Arbeiten vor Ort zwingend erfordern.“ Ein weiterer Effekt: Man konnte unproduktive Fahrzeiten verringern.

„Seine Kollegen treffen hilft gegen den Lagerkoller“ – das hybride Modell

Bei der Ausgestaltung des Homeoffice setzen die meisten Betriebe auf eine zweigleisige Methode – zum Beispiel bei der städtischen Immobilienholding Pro Potsdam. „Aktuell besteht für alle Mitarbeiter mit Büroaufgaben die Möglichkeit, an bis zu zwei Tagen je Woche von zu Hause zu arbeiten“, sagt Firmensprecher Sven Alex. Die Belegschaft ausschließlich ins Homeoffice zu schicken wird bei den meisten eher kritisch gesehen: „Innerhalb der Teams wechseln sich Kollegen ab, um wieder gemeinsam im Center arbeiten zu können. Seine Kollegen zumindest mit Abstand zu treffen, hilft gegen den Lagerkoller zuhause“, sagt Michael Maack von SNT-Regiocom. Vollständig mobiles Arbeiten sei aber möglich, wenn man Teil einer Risikogruppe ist.

Datenschutz als notwendige Hürde

Der Aspekt Datenschutz ist auch ein wichtiger Faktor – das betrifft vor allem Haushalte, in denen es wenig Platz oder keinen eigenen Arbeitsraum gibt. Darauf achtet zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB). „Wir haben sehr hohe Sicherheitsanforderungen, die mit regelmäßiger Arbeit im Homeoffice nur bedingt vereinbar sind“, sagt Sprecher Christian Wehry. Aber man arbeite an Lösungen, um mehr Heimarbeit zu ermöglichen.

Anders läuft es bei der AOK Nordost – dort wird mit ähnlich sensiblen Daten gearbeitet, aber die AOK hatte bereits vor der Pandemie Lösungen zur Heimarbeit geschaffen: „Mit dem Beginn der Pandemie hat die AOK Nordost diese Möglichkeiten weiter ausgebaut und mehrere hundert neue Homeoffice-Arbeitsplätze kurzfristig ermöglicht“, berichtet Sprecher Dirk Becker. Rund die Hälfte der Mitarbeiter habe seitdem das mobile Arbeiten in Anspruch genommen.

Arbeitsschutz im Zuhause

Eine große Baustelle bleibt allerdings die Einhaltung von Arbeitsschutz und Betriebssicherheit, denn das Modell mobiles Arbeiten, ist im Gegensatz zur Telearbeit, von der Arbeitsstättenverordnung ausgenommen. Wichtig wird diese Unterscheidung, wenn die kurzfristige pandemiebedingte Lösung mobiles Arbeiten zu einem langfristigen Modell wird. Die Homeoffice-Pflicht trat am 27. Januar 2021 erstmals in Kraft. Davor war es Unternehmen freigestellt, ob sie Mitarbeiter ins Homeoffice schicken oder nicht.

Landesamt überprüft keine Wohnungen

Zuständig für die Prüfung der Arbeitsplätze ist das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). Aber: Anders als am Firmensitz sind Kontrollen in Privatwohnungen nur möglich, wenn der Mitarbeitende Einlass gewährt. „Überprüfungen der Arbeitsplätze im häuslichen Umfeld der Beschäftigten wurden durch das LAVG bisher in keiner Branche und somit auch nicht im öffentlichen Dienst durchgeführt“, teilt Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Geprüft wird daher nach Aktenlage – die Unternehmen müssen nachweisen, was sie anbieten und wie der Arbeitsschutz eingehalten wird. Von Arbeitnehmern gab es seit Januar 30 Beschwerden, wenn ihr Arbeitgeber ihnen keine oder schlechte Homeoffice-Möglichkeit anbot.

In einer Sonderaktion zwischen März und Juni kontrollierte das Amt aber 390 Betriebe auf die Corona-Arbeitsschutzregeln und die Möglichkeit von Homeoffice. Ergebnis: In jedem dritten Betrieb gab es Mängel. Zudem warnt das LAVG: „Beim Arbeiten im Homeoffice besteht schnell die Gefahr der Entgrenzung.“ Arbeitszeiten würden nicht mehr eingehalten. Es müsste klare Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten festgelegt werden.

