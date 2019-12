Nach der Niederlage zum Griebnitzsee-Uferweg

Babelsberg

Walter Raffauf, Vorsitzender der „Griebnitzsee für alle“, über das Scheitern des zweiten Bebauungsplans und eine Alternative zur Öffnung des Uferweges.

Wie haben Sie das Urteil aufgenommen?

Mit Enttäuschung natürlich. Wir hatten erwartet, dass es gut ausgehen würde für die Stadt, also im Sinne des Bebauungsplans. Wir hatten gehofft, dass der Bebauungsplan wenigstens in Teilen rechtskräftig würde.

Ist es sinnvoll, jetzt noch einmal mit einem dritten Bebauungsplan anzufangen?

Ich glaube, dass das Thema Uferweg am Griebnitzsee weiter virulent und aktuell ist. Und dass es aktueller wird in dem Maße, wie Potsdam wächst. Deshalb denke ich, dass es weiter ein sinnvolles Planungsziel ist, am Griebnitzsee einen Uferweg herzustellen. Zumal es ja auch der frühere Grenzstreifen ist und das ganze historisch eine Bedeutung hat. Ein Klägeranwalt hat während des Verfahrens sehr wortreich dargestellt, wie sehr der Radverkehr zugenommen hat und weiter zunehmen wird, weil Potsdam wächst und der Tourismus zunimmt. Besser konnte man den Bedarf an einem Uferweg nicht formulieren.

Also ein dritter Anlauf?

Ich glaube, dass man dran bleiben sollte. Wenn man es erneut angeht, sollte man die Planung allerdings kleinteiliger angehen. Indem man sich einzelne Segmente herausgreift und kleinere Pläne ausarbeitet. Es war ja eine ungünstige Konstellation, dass die Verfahren gebündelt waren und die Richterin sich dieser geballten Macht von fünf, sechs und mehr Anwälten gegenüber sah. Das muss man sich ja vielleicht nicht immer wieder neu kreieren. Die Richterin hat ja auch bemängelt, dass die Kläger nicht individuell genug behandelt wurden. Dann muss man eben kleinteiliger planen, und dann kann man vielleicht auch individueller auf die Bedürfnisse einzelner eingehen.

Würde diese Kleinteiligkeit, Grundstück für Grundstück, die Möglichkeiten eines Bebauungsplans nicht überfordern?

Das mag sein, aber es gibt ja allein schon durch die Stichwege die Möglichkeit, sinnvolle Abschnitte zu definieren. Zum Beispiel zwischen der Stalinvilla und dem Fliednerheim. Oder vom Mauerdenkmal bis zum Hotel am Griebnitzsee. Das sind lange Abschnitte, die auch im Moment schon weitgehend durchgängig sind.

Das grundsätzliche Anliegen der Stadt hat die Richterin nicht in Abrede gestellt. Sie hat nur die Umsetzung bemängelt. Ist Potsdam mit diesem B-Plan überfordert?

Man kann als Gericht die Lupe immer größer machen. Man kann immer tiefer gehen und dann findet man im Zweifel immer etwas, was man besser machen könnte. Das wird auch bei dem nächsten Bebauungsplan wieder so sein. Aber dass die Stadt jetzt aufhört zu planen, auch nachdem schon soviel Gedankenschmalz in das Thema Uferweg am Griebnitzsee gegangen ist, das wäre falsch. Ich glaube auch nicht, dass die Stadt das vorhat. Ich verstehe natürlich, dass der Oberbürgermeister und die Stadtverordneten zunächst die Urteilsbegründung abwarten wollen.

Das Oberverwaltungsgerichthat am Mittwoch nach Normenkontrollklagen von Anrainern einen 2012 und in erweiterter Fassung 2016 erneut von der Stadt verabschiedeten Bebauungsplan kassiert, mit dem die Grundlage für einen durchgängigen Uferweg geschaffen werden sollte. Nach dem Urteilkündigte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) an, zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abzuwarten und danach „die weiteren Schritte“ zu „prüfen“. Ein erstes Mal unterlag die Stadt mit einem Bebauungsplan im Streit um den Uferweg vor dem Oberverwaltungsgericht am 28. Mai 2009. Damals beschlossen die Stadtverordneten noch am selben Tag in einer Sondersitzung ein neues B-Planverfahren.

Fast zeitgleich mit dem Scheitern des ersten Bebauungsplans vor dem Oberverwaltungsgericht wurden 2009 die ersten Abschnitte dauerhaft gesperrt. Besteht die Gefahr, dass nach dem aktuellen Urteil weitere Abschnitte gesperrt werden?

Die Gefahr besteht. Und das wäre schlecht.

Was sollte die Stadt tun, um die aktuell zugänglichen Wegabschnitte für die Öffentlichkeit zu sichern?

Wichtig ist, dass die Stadt kommuniziert: Wir halten an unserem Ziel fest und wir überlegen, wie wir dahin kommen.

Was antworten Sie, wenn jemand einen Kostendeckel für das Gesamtverfahren fordert? Uferanrainer Wolfhard Kirsch spricht von 1,5 Millionen Entschädigung pro Grundstück für die Wegerechte.

Die Anrainer haben immer mit solchen Fantasiepreisen jongliert. Auch um die Unterstützung der Stadtverordneten und der Bevölkerung für einen öffentlichen Uferweg am Griebnitzsee aufzureiben. Aber diese Zahlen sind völlig aus der Luft gegriffen. Im Zweifel muss ein Gutachter bestimmen, wie viel die Grundstücke wert sind. Ich weiß, dass einige von den Klägern 28,50 Euro für den Quadratmeter Uferflurstück bezahlt haben. Deshalb sollten sie sich vielleicht doch mäßigen bei ihren Forderungen.

Das sagen die Fraktionen Grundsätzlichhalten wir an der Forderung nach einem öffentlichen Uferweg fest. Jetzt muss man aber erstmal die schriftliche Begründung des OVG abwarten und analysieren. Imke Eisenblätter ( SPD) Die Gerichtsentscheidung ist ein fatales Signal für freie Uferwege und ich finde sie persönlich schwer nachvollziehbar. Um über das weitere Vorgehen zu entscheiden, müssen wir in jedem Fall die schriftliche Begründung abwarten. Stefan Wollenberg (Linke) Die Andere steht weiter zum Ziel, einen öffentlichen Uferweg am Griebnitzsee zu schaffen. Ein B-Plan ist wohl der einzige zulässige Weg. Wenn die Vrwaltung dies nicht allein bewerkstelligen kann, sollte sie externe Fachleute beauftragen. Jenny Pöller (Die Andere) Schon wieder eine teure „kalte Dusche“! Die Stadt prozessiert seit 1997 um den Uferweg und dies ständig auf der Verliererseite. Politisch ist dringend ein Umdenken geboten. „Verhandeln statt enteignen“ lautet das Gebot der Stunde. Götz Friederich ( CDU) Die Rathausspitze hat eine schallende Ohrfeige für ihre Versäumnisse erhalten. Das Gericht hat bestätigt, dass es nur eine Lösung mit den betroffenen Eigentümern geben kann. Ein drittes B-Plan-Verfahren würde die Stadtverwaltung erneut überfordern. Björn Teuteberg ( FDP) Das Gericht hat klargestellt, das auch in Potsdam Privateigentum einen hohen Stellenwert hat. Potsdam hat ausreichend Parks und Uferwege. Ein teures viertes B-Planverfahren mit ungewissen Ausgang sollte nicht angestrebt werden. Wolfhard Kirsch (Bürgerbündnis) Der jahrelange Streit, der alle Parteien viel Kraft und der Stadt Geld gekostet hat, ist nun juristisch geklärt. Wenn Herr Schubert sich zu einer Neuauflage des Uferweges durch einen geänderten B-Plan entscheiden sollte, werden wir das nicht mittragen. Dennis Holoch ( AfD)

Von Volker Oelschläger