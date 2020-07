Potsdam

Die Störer, welche bei der Bombenentschärfung in der vergangenen Woche für lange Verzögerungen gesorgt hatten, müssen sich möglicherweise auf empfindliche Geldstrafen einstellen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, wurden 23 Identitätsfeststellungen durchgeführt und bislang zwei konkrete Anzeigen gestellt. Es drohen, so eine Sprecherin der Verwaltung, Geldstrafen von bis zu 1000 Euro, weitere Verfahren werden derzeit geprüft..

Bei den Störungen handelte sich nach Mitteilung der Stadt zum einen um Menschen, die den Sperrkreis durchbrochen haben und um Potsdamer, die verspätet den Sperrkreis oder ihre Wohnung verlassen haben. „Darüber hinaus gab es zwei Fälle, in denen mehrere Kinder allein in Wohnungen festgestellt wurden“, so die Sprecherin. Die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier hatte dies bereits im MAZ-Interview geschildert. Demnach trafen die Einsatzkräfte in einem Fall auf Geschwister: ein dreijähriges und ein siebenjähriges Kind, die von den Eltern allein zurückgelassen worden waren. „Die Erziehungsberechtigten wurden ausfindig gemacht, die Kinder an die Erziehungsberechtigten übergeben und der Sachverhalt an das Jugendamt zur weiteren Prüfung übergeben“, so die Verwaltung.

Sprengmeister zeigte sich ungewohnt emotional

Erstmals waren Sperrkreis-Störer in Potsdam im Jahr 2018 mit Bußgeldern belegt worden. Damals waren fünf insgesamt zehn Verstöße gegen den Sperrkreis festgestellt worden, geahndet wurden aber nur diejenigen, die vorsätzlich begangen worden waren. So hatte etwa eine verwirrte Seniorin, deren Tür sogar mit dem Schlüsseldienst geöffnet werden musste, weil sie sich weigerte, die Wohnung zu verlassen, keine Strafe zahlen müssen – andere, die die Evakuierungen bewusst verzögert hatten, hingegen schon. Ein solches Vorgehen scheint auch dieses Mal angedacht. So hatte die Beigeordnete bereits angekündigt, nur renitente Störer bestrafen zu wollen.

„Ein solches Verhalten ist unverantwortlich, man riskiert das Leben anderer Menschen“, hatte Brigitte meier gesagt. Zugleich haben die Störer bei dieser Entschärfung für eine lange Verzögerung gesorgt. Eigentlich hätte der Sperrkreis bis 8 Uhr geräumt sein sollen, doch noch um 14.18 Uhr twitterte die Stadtverwaltung: „Leider versuchen immer noch einzelne, den Sperrkreis zu durchbrechen.“ Anschließend wurden die Sprengarbeiten durch ein schweres Gewitter weiter hinausgeschoben. Sprengmeister Mike Schwitzke zeigte sich nach der erfolgreichen Sprengung ungewohnt emotional, sogar wütend. Denn während alle Seniorenheime schon um 11 Uhr evakuiert waren, das Stroh-Floß für die Sprengung um 12 Uhr halb gebaut war, standen Schwitzke und sein Team im Regen, mussten Kabel kurzschließen und einholen, um Gefahren für die Umwelt auszuschließen. „Wäre die Evakuierung reibungslos gelaufen, hätten wir die Maßnahme noch im Trockenen beenden können“, sagte er. Erst um kurz nach 15 Uhr konnte er die 250-Kilogramm-Bombe in der Havel schließlich sprengen.

Von Saskia Kirf