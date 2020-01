Potsdams Rathaus streckt den Zeitplan für die Biosphäre 2.0

Bornstedter Feld

Nach der geplatzten Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie zur kompletten Neugestaltung der Biosphärenhalle am Bornstedter Feld streckt das Rathaus den Zeitplan. Nach einer der MAZ vorliegenden Mitteilungsvorlage für die Märzsitzung der Stadtverordneten soll die Berliner IFT Freizeit- und Tourismusberatung GmbH zunächst mit einem „ Umsetzungskonzept“ für die Anfang 2019 vorgelegte „Konzeptidee Biosphäre 2.0“ beauftragt werden.

In ihrer Mitteilung bestätigt die Bauverwaltung das Scheitern der Ausschreibung für eine „ Machbarkeitsstudie Betriebs- und Betreiberkonzept Biosphäre 2.0“: „Bedauerlicherweise sind ... keine Angebote zur Erstellung der Studie eingegangen.“ Basis der Ausschreibung war ein am 8. April 2019 verabschiedeter Stadtverordnetenbeschluss. Veröffentlicht wurde die Ausschreibung erst am 25. September 2019. Begründung: „Die Klärung der Rahmenbedingungen“ habe „erheblich mehr Zeit als erwartet in Anspruch genommen.“

Das Szenario für die Umgestaltung der Tropenhalle zum Themenpark für Natur und Umwelt sowie ihre Öffnung zum Volkspark und zur Stadt mit ergänzenden Nutzungen wie Gastronomie, einem Hotel und Welnessangeboten ist 2018 von den Beratungsgesellschaften Profund und Dan Pearlman erarbeitet worden. Nach einem Werkstattverfahren mit Vertretern aus Politik und Verwaltung wurde es von den Stadtverordneten als „Arbeitsgrundlage“ bestätigt.

Mit ihrem Beschluss vom April 2019 erteilten sie Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) den Auftrag, bis Ende Januar 2020 ein „ Umsetzungskonzept“ zur Beschlussfasung vorzulegen. Enthalten sein sollten konzeptionelle Vorgaben, ein Betreibermodell, ein Finanzierungsmodell, einen Zeitplan, eine städtebauliche Untersuchung und ein Bewirtschaftungskonzept für das umliegende Gelände.

Nach dem Scheitern die Ausschreibung seien „potentielle Auftragnehmer“ direkt angesprochen worden. Die Berliner IFT sei schließlich mit dem Umsetzungskonzept auf Basis der im Kreativworkshop entwickelten Konzeptidee beauftragt worden. Ergebnisse sollen im September/Oktober 2020 vorliegen, im November 2020 soll das Konzept den Stadtverordneten zur Beschlussfassung „und weiteren Richtungsentscheidung vorgelegt werden“, so die Verwaltung. Die Kosten für den Auftrag belaufen sich laut Rathaus auf 70.550 Euro netto.

Die IFT ist nach nach Mitteilung der Verwaltung bereits mit der Biosphäre vertraut. Die Gesellschaft sei 2008 bis 2010 nach der Betreiber-Insolvenz bei der „touristischen Neuausrichtung der Übergangsbetreibung ... beratend tätig“ gewesen“. Zu den Referenzen des Unternehmens zählen laut Stadt eine Studie zur Reaktivierung des Klimahauses Bremerhaven Ost, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Spreepark Berlin und ein „Tourismuskompass“ für das Erlebnisviertel „Überseestadt“ in Bremen.

Das Scheitern der Ausschreibung und der damit verbundene Zeitverzug für die Biosphäre 2.0 sind vom Rathaus erst auf MAZ-Anfrage bekannt gegeben worden. Der Linken-Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg kritisierte daraufhin scharf, dass die Stadtverordneten erst im März informiert werden sollten. Er „erwarte, dass die Verwaltung stehenden Fußes über die aktuelle Situation informiert“.

>>> Hiobsbotschaft zur Biosphäre: Droht der Abriss?

Die Biosphärenhalle wurde zur Buga 2001 mit Höchstförderung vom Land errichtet. Nach Betreiberpleite hat die kommunale Bauholding Pro Potsdam den Betrieb übernommen. Der städtische Zuschuss hat 2019 mit 1,9 Millionen Euro einen neuen Höchstbetrag erreicht. Im Schwarzbuch der Steuerzahler wird die Halle regelmäßig als Negativbeispiel angeprangert.

Von Volker Oelschläger