Mädchen entführt und sexuell missbraucht: Angeklagter soll in den Entzug

Potsdam

Im Prozess gegen den Mann, der im Mai 2019 ein damals sechs Jahre altes Mädchen vor einem Potsdamer Möbelhaus entführt und in seiner Wohnung in Drewitz sexuell missbraucht haben soll, sind am Mittwochvormittag vor dem Landgericht Potsdam die Plädoyers gesprochen worden. Alle Verfahrensbeteiligten forderten lange Freiheitsstrafen für den Willi D. (59), der zu Beginn des Prozesses ein Geständnis abgelegt hatte.

Die Staatsanwaltschaft hat laut Gerichtssprecher Sascha Beck eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und die Unterbringung des seit Jahrzehnten schwer alkoholkranken Beschuldigten in einer Entziehungsanstalt beantragt. Dem hat sich die Nebenklage, die das Opfer vertritt, angeschlossen. Der Verteidiger plädierte für eine gemessen am möglichen Strafrahmen milde Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten – auch er rät dazu, Willi D. in einer Entziehungsanstalt unterzubringen.

Sowohl Staatsanwaltschaft und Nebenklage als auch Verteidigung forderten, den Haftbefehl aufrecht zu erhalten – Willi D. sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Wulkow ( Ostprignitz-Ruppin). Zudem gehen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung wegen der schweren Alkoholsucht des Angeklagten von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.

Um das Opfer zu schützen, fanden die Schlussvorträge wie bereits große Teile der Hauptverhandlung unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil soll am Mittwoch, 1. April verkündet werden – auch dann bleiben die Türen zum Gerichtssaal die meiste Zeit für Publikum verschlossen. Laut Gerichtssprecher Sascha Beck wird der Vorsitzende Richter Jörg Tiemann lediglich der Schuldspruch und das Strafmaß öffentlich verkünden – die Urteilsbegründung findet ohne Zuschauer statt.

Das Verschwinden des Mädchens am 25. Mai hatte Potsdam erschüttert. Das Kind war bei einem Besuch mit dem Vater und den drei Brüdern im Möbelhaus Porta verschwunden. Ein Großaufgebot der Polizei suchte nach der Kleinen, die am Nachmittag des 26. Mai – 22 Stunden nach ihrem Verschwinden – auf einer Bank auf halber Strecke zwischen Einrichtungshaus und Tatort wieder gefunden wurde.

Willi D. ist wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit weiteren Sexualdelikten, Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung und Körperverletzung angeklagt. Dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf bis maximal fünfzehn Jahren vor. Willi D. ist einschlägig vorbestraft.

Von Nadine Fabian