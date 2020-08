Potsdam

Wo vor einem Jahr noch sattelschlepperweise Stroh um das Haus von Steffen Heinze gestapelt lag, ist heute kein Halm mehr zu sehen. Stattdessen strahlt eine nigelnagelneue Fassade in der Mittagssonne. Der Strohmann des Musikerviertels versucht, ein möglichst kompostierbares Haus zu bauen. Das, was er bisher umgesetzt hat, ist beeindruckend.

Manchmal fühle er sich wie im Zoo, wenn Passanten vor seinem Haus stehen blieben und mit dem Finger auf das Haus zeigten. Man sieht zwar nicht, dass hinter der drei Zentimeter dicken Putzschicht aus Kalk, Lehm, Quarzsand und Marmormehl die Hauswände aus Stroh sind, aber die geschwungenen Formen der neuen Fassade lassen das Haus in der Straße herausstechen.

Nachhaltig bauen in Potsdam

Den hellen Beigeton mit einer feinen Marmorierung hat Heinze nicht nur selbst aufgetragen, sondern die Farbe auch selbst gemischt. Ohnehin machte er in den vergangenen drei Jahren fast alles an seinem Haus selbst. Viele Jahre hat er als Architekt in Potsdam versucht, nachhaltige Baustoffe in die Potsdamer Neubauten einzubringen. „Wenn man nicht explizit darauf hingewiesen hat, wurde nur das gemacht, was der Handwerker kannte – und das ist oft nicht nachhaltig“, erzählt Heinze. Mit seinem Haus will er es anders machen, zeigen, dass es anders geht.

„Der Hintergedanke ist die Wohngesundheit. Wir wollen in einer möglichst naturnahen Umgebung wohnen und Material nutzen, das mit einer guten CO2-Bilanz produziert wurde“, sagt Heinze. Die konventionelle Bauweise will er nicht verteufeln, es gäbe vieles, das er nicht missen möchte. So wie atmungsaktive Folien im Dachstuhl, die die Hitze nach außen leiten.

Gesundes Wohnen in atmenden Häusern

Aber er sieht viel auch kritisch. „Viele Baustoffe haben Weichmacher und Chemikalien drin, die ausdünsten und die wir einatmen“, erklärt er. Die Luft könne auch kaum zirkulieren, weil konventionelle Häuser auch möglichst dicht gebaut werden. „Die Häuser sind langlebig, aber sie funktionieren, wie eine Plastiktüte, die man sich über den Kopf zieht. Mit einem Jutebeutel kann ich besser atmen“, sagt Heinze.

In seinem Wohnzimmer riecht es nach Lehm, Stroh und Kalk. Im Garten spielt seine Tochter neben einem Haufen Baumüll – der in Heinzes Fall ein Komposthaufen ist. „Ich will meinen Kindern keinen Sondermüll überlassen“, sagt Heinze. Dafür steckt er viel eigene Arbeit in das Haus – und Geld.

Steffen Heinze’s Garten aus Größtenteils wiederverwerteten Materialien. Quelle: Jan Russezki

Seine Idee, Stroh zu pressen und als Baustoff zu nutzen, stammt aus den USA. Im späten 19. Jahrhundert wurden in Nebraska so die ersten Häuser gebaut, weil es dort wenig Holz, aber viel Getreide gab. Dabei bestanden die Wände komplett aus Stroh und trugen das Dach. In Deutschland ist bisher aber nur die Dämmung mit Stroh zugelassen.

Ist Nachhaltigkeit teurer?

Die nachhaltige Bauweise und das Material seien etwa 30 Prozent teurer als der konventionelle Bau. „Das ist es aber wert“, sagt Heinze. Er relativiert den Preis aber. „Man zahlt erst mal weniger, aber 25 Jahre später kostet die Entsorgung noch mal.“ Die Vorbesitzer seines Hauses hätten Mineralwolle im 15 Quadratmeter großen Dachstuhl verbaut. „Nur für die Wolle und die Rigips-Platten haben ich 500 Euro Entsorgungskosten bezahlt“, sagt er. Seine Strohdämmung sei nicht nur recycelbar, sondern würde den 43-Jährigen auch überleben.

Auch in seinem Haus ist nicht wirklich alles kompostierbar. Das 1935 erbaute Haus, das er umbaut, hat er von der Pro Potsdam abgekauft hat, will er nicht abreißen. Deswegen bleibt einiges verbaut. Aber auch bei einer Wandheizung, die wie eine Fußbodenheizung, nur eben in der Wand, funktioniert, setzt Heinze auf Aluminiumrohre, statt auf Kupfer. „Es wäre nachhaltiger, aber würde das Fünffache kosten. Ich muss auch auf den Geldbeutel achten“, erklärt er. Die Aluminiumrohre würden aber so lange halten, sodass sich der Einbau lohnen würde.

Im Dezember soll das Wohnzimmer und damit der größte Teil des nachhaltigen Umbaus fertig sein. Quelle: Bernd Gartenschläger

Es geht anders – auch im Kleinen

Er will mit seiner Bauweise zeigen, dass jeder in seinem Bereich etwas für die Umwelt tun kann. Es müsse nicht alles weggeschmissen werden. So hat er, als er die alte Ziegelfassade aus dem Haus schlug, die brauchbaren Ziegel gesammelt. Er stapelte sie zu einer kleinen, mediterran wirkenden Mauer, die als Gartenzaun dient. „Ich habe dafür nur Material im Wert von hundert Euro kaufen müssen“, sagt er. Dafür hätte er keinen Zaun kaufen müssen. Auch den aus dem Wohnzimmer gerissenen Dielenboden hat er wieder aufgewertet und Balkongeländer aus ihnen gebaut. „Ich wünsche mir auch, dass das Baufirmen öfter so machen würden“, sagt er. „Man kann nicht mehr so sehr aus den Vollen unseres Planeten schöpfen.“

Es muss nicht alles weggeschmissen werden: Aus alten Fassadenziegeln hat Steffen Heinze eine Mauer als Gartenzaun zum Nachbarn gebaut. Quelle: Jan Russezki

Zumindest in seiner Nachbarschaft hat seine Arbeit Früchte getragen. Steffen Heinze wird immer wieder von Nachbarn angesprochen, was an ihren Häusern möglich ist. Sein Nachbar würde sein Haus nun auch mit Stroh dämmen – allerdings mit Stroh aus dem Schlauch. Die Technik hätte sich gerade weiterentwickelt, was das nachhaltige Bauen günstiger und einfacher machen würde.

Von Jan Russezki