Das Modekarussell dreht sich immer schneller: kurzlebige Trends, rasant wechselnde Kollektionen und all das zu Schnäppchenpreisen. Dieses Phänomen, dem ein Geschäftsmodell zugrunde liegt, wird mit dem Begriff „Fast Fashion“ (zu Deutsch „schnelle Mode“) beschrieben. Mit immer neuen Designs, oftmals in minderer Qualität, so dass die Haltbarkeit erheblich leidet, lockt die Branche vor allem junge Leute immer wieder in die Textildiscounter. Es entsteht ein fataler Kreislauf des Kaufens und Wegwerfens. „Pro Kopf werden rund 60 Kleidungsstücke im Jahr hierzulande gekauft. Massenware wird dann oftmals nur zweimal getragen“, erklärt Leona Poprawa, deren Eltern Texstile, ein Stoffgeschäft mit angeschlossener Nähschule in Potsdam, gegründet haben. Inzwischen arbeitet die Absolventin eines ökologischen Landwirtschaftsstudiums selbst im Familienunternehmen mit und setzt sich dafür ein, dass Kleidung wieder mehr Wertschätzung erfährt.

75 Prozent der weggeworfenen Kleidung landet im Müll

Laut Greenpeace werden allein in Europa jährlich 5,8 Millionen Tonnen Kleidung weggeworfen, 75 Prozent davon landen auf Müllkippen oder werden verbrannt. Des Weiteren sorge das Prinzip „Fast Fashion“ für ausbeuterische Arbeitsbedingungen und gravierende Umweltprobleme in Niedriglohnländern. So vergiftet das Herstellen von Billigklamotten aus Kunststofffasern Flüsse, Böden, damit auch Trinkwasser und letztlich Lebensmittel.

Aus alten Textilien werden schöne Accessoires

Statt Kleidung im Altkleidercontainer oder in der Mülltonne zu entsorgen, empfiehlt Leona Poprawa Wiederverwertung. Aus alten Textilien lassen sich wunderbar neue Kleidungsstücke, sogenannte Green Bags – Einkaufsbeutel – oder schöne Accessoires herstellen. Vorausgesetzt, man kann nähen. Im ersten durch Covid-19 ausgelösten Lockdown stellte das Team von Texstile fest, dass Nähmaschinen wieder von den Dachböden und aus den Kellern geholt wurden, um zunächst einmal Masken zu nähen. Viele kamen auf den Geschmack und nähten gleich weiter, ersetzten ihre alte durch eine neue Nähmaschine und besorgten sich Stoffe.

„Unsere Nähschule hatte schon vor Corona einen sehr guten Zulauf. Immer mehr Menschen denken um, wollen umweltbewusster leben“, so die nähbegeisterte Leona Poprawa. Die Wertschätzung für einen einfachen Rock, für den Anfänger in der Nähschule schon bis zu sechs Stunden Arbeitszeit einplanen müssen, stelle sich bei den meisten von ganz allein ein. Und wer rund 15 Stunden an einer Jacke oder an einem Mantel saß, der wird diesen nicht als Wegwerfprodukt sehen.

„Blut- und Tränenstoffe“ haben kein Siegel

Doch nicht nur Durchhaltevermögen und Spaß am Nähen verhelfen zu einem nachhaltigen und umweltbewussten Kleidungsstück. Der Fokus müsse auch auf dem Stoff liegen, sagt Poprawa. Nach Chemie riechende und unter Menschen und Natur unwürdigen Bedingungen hergestellte Ware nennt sie „Blut- und Tränenstoffe“, bei denen sich weder die Produktionsketten noch die enthaltenen Substanzen nachvollziehen lassen. „Öko-Textil-Siegel, wie GOTS – Global Organic Textile Standard – sind ein guter Hinweis, ob bei Anbau und Verarbeitung alles stimmt“, sagt sie. „Gern können die Stoffe ,made in Germany‘ sein, was aussagt, dass ihre maßgebliche Herstellung in Deutschland erfolgte“, fügt sie ein weiteres Kriterium hinzu.

Ein Stoff aus schnell nachwachsendem Eukalyptusholz

Topseller unter den Stoffen sei nach wie vor Baumwolle. „Was viele nicht so gut finden ist, dass sie schnell knittert. Deshalb sind nicht alle Stoffe rein, sondern zum Beispiel mit Polyester gemischt. Ob man das will, muss man sich überlegen“, erklärt Leona Poprawa. Immer mehr im Kommen sei auch Tencel™, ein aus schnell nachwachsendem Eukalyptusholz hergestellter Stoff, der auf einen geschlossenen Kreislauf verweisen kann und atmungsaktiv, antibakteriell und weich ist. Ebenfalls diese Eigenschaften weisen aus Bambus hergestellte Stoffe auf. Die Alternative für Seide können Sojafasern sein, die sich „ganz toll auf der Haut anfühlen“, ist die Texstile-Mitarbeiterin überzeugt. „Spannend sind auch Stoffe aus Algen. Doch die haben wir noch nicht im Sortiment. Das ist noch Zukunftsmusik.“

Übrigens nähen nicht nur Omis und Mütter für ihre Kinder. Leona Poprawa: „Zu uns kommen auch junge Männer, die Lust haben, sich etwas Individuelles zu schaffen. Wir haben einen Kunden, der Rucksäcke aus einem festen Stoff näht und sich damit sogar ein kleines Geschäft aufgebaut hat.“ Wertschätzung für Kleidung durch Wissen vermitteln – manchmal hilft dabei auch einfach ein Nähkurs, ist sie überzeugt.

