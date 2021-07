Nachhaltigkeit lernen: Thekla Wilkening und ihr Buch „Das Bio-Pizza Dilemma“

Potsdam

Als eine Frühprägung. So bezeichnet Thekla Wilkening ihre Kindheit in Potsdam. Zum einen, weil sie in der Internationalen Schule am Heiligen See schon damals ein intensives Gemeinschaftsdenken vermittelt bekam und zum anderen, weil ihre Eltern von Anfang an nachhaltige Themen besprachen. „Wir haben am Abendbrotstisch über Weltrettung diskutiert, sind auf dem Markt einkaufen gegangen“, erzählt die 33-Jährige. Das habe sich eingeprägt.

Thekla Wilkening schrieb das Buch „Das Bio-Pizza-Dilemma“

Die gebürtige Potsdamerin ist seit Teenietagen Nachhaltigkeitsaktivistin, macht sich stark für Fair Fashion und den bewussten Umgang mit Ressourcen. In ihrem Freundeskreis habe das oft für schlechte Gewissen gesorgt, sagt sie. „Viele Leute fanden cool, was ich mache, haben sich aber geschämt, weil sie dachten, selbst nicht genug gegen die Klima- und Umweltkrise zu tun.“ Diesen Irrglauben will Thekla Wilkening ihren Mitmenschen nehmen. Mit „Das Bio-Pizza-Dilemma“.

So heißt das Sachbuch, das sie gerade zusammen mit Robin Haring, seines Zeichens Professor der Gesundheitswissenschaften, veröffentlicht hat. Es soll, so der Titelzusatz, „Der überraschende Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit“ sein. Das Autoren-Duo will seine Leserschaft gleichermaßen unterhalten wie wachrütteln. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit humorvoll aufbereiteten Informationen und Inspirationen für den Alltag.

„Wir alleine können die Welt nicht retten. Aber wir können in Gemeinschaft gehen mit anderen Menschen und so nachhaltige Bewegungen voranbringen. Es tut uns sehr gut, in echten Verbindungen zu sein – und wir merken schnell, dass wir dann weniger Materielles brauchen.“

Thekla Wilkening gründete die „Kleiderei“

Konsum nur um des Konsums Willen – das ist ihr nicht fremd. Auch sie habe sich als 14-Jährige sinnlos durch die Läden namhafter Fast-Fashion-Ketten geshoppt, weil die Outfits so schön billig und trendy waren. „Das fand ich toll, leider.“ Bis sie ihr Abi-Kleid selbst nähte und merkte, wie viel Zeit, Materialkosten und Arbeit in einem Stück Textil steckt. Heute hängt in ihrem Schrank Fair Fashion und Second-Hand-Kleidung.

Als Studentin hat sie mit einem Start-up den Wandel hin zur Sharing Economy mitgestaltet: 2012 gründete sie zusammen mit Pola Fendel den ersten Onlineverleih für Alltagsmode Deutschlands, die „Kleiderei“. Die „Bücherei für Kleidung“ musste allerdings trotz guter Nachfrage nach knapp sechs Jahren Insolvenz anmelden. „Es ist okay, zu stolpern“, sagt Thekla Wilkening.

Bio ist nicht gleich Bio

Von ihrem Ziel lässt sie sich nicht abbringen: Sie möchte sich für eine Kreislaufwirtschaft starkmachen, in der nicht jeder zweimal getragene Pulli in der Mülltonne landet und kapitalistische Großkonzerne ohne Rücksicht auf Menschen und Natur Geld scheffeln wollen, wie sie sagt. Im Buch prangert sie das Green-Washing der Industrie an.

„Sie stiftet Verwirrung und redet den Leuten ein, dass ihre Wahl bei der Pizza irgendwas mit der Klimakrise zu tun hätte. Daher auch der Buchtitel: „Das Bio-Pizza-Dilemma.“ Denn nur weil Bio draufsteht, müsse das Produkt nicht umweltfreundlich oder nachhaltig sein.

„Potsdam wird immer meine Heimat bleiben“

Dieses Bewusstsein will sie auch ihrem Sohn vermitteln – auf Hiddensee. Hier verbringt Wilkening, die inzwischen in Rostock lebt, viel Zeit. Als sie 12 Jahre alt war, zog ihre Familie zunächst nach Köln um, weil ihre Mutter dort für „Die Sendung mit der Maus“ arbeitete. An Potsdam denkt sie oft zurück, als ihre Oma noch lebte, besuchte sie sie regelmäßig hier. „Für mich ist es sehr intim über Potsdam zu sprechen, es wird immer meine Heimat bleiben.“

Vor allem mit der Filmstadt ist sie eng verbunden, der langjährige technische Direktor der Defa, Albert Wilkening, war ihr Großvater. Ihr Vater der Fernsehproduzent Thomas Wilkening, der 2005 unter tragischen Umständen auf Hiddensee ums Leben kam. „Mein Herz schlägt schon sehr für den Film“, sagt sie. Ein Zitat aus dem Defa-Klassiker „Die Legende von Paul und Paula“ ist in ihrer Familie ein geflügeltes Wort: „Wer nie sein Brot im Bette aß, weiß nicht wie Krümel pieken.“

Von Antje Bernstein und Sarah Kugler