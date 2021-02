Potsdam

Fehlender Präsenzunterricht macht es den Schülern mit Nachhilfebedarf noch schwerer als sonst. Die Wissenslücken wachsen, wenn Motivation, Tagesstruktur und der direkte Kontakt zu Lehrkräften fehlen. Die Potsdamer Nachhilfe-Institute registrieren eine stärkere Nachfrage als vor Corona. Mathematik ist nach wie vor das Fach, für das am meisten Nachhilfe gesucht und gebucht wird – auch in Potsdam. Das bestätigten sowohl das Gira-Nachhilfeinstitut, das Lernwerk Potsdam als auch der Studienkreis Potsdam. Sie alle bieten in Zeiten von Corona weiterhin Nachhilfeunterricht an. Er erfolgt meist online über direkte Videokommunikation.

„Die Umstellung funktioniert und wird auch gut angenommen“, sagt Elisabeth Müller, Gira-Geschäftsführerin in Potsdam. Das Institut arbeitet mit einem Online-Raum-Konzept von Adobe Connect; vor allem ältere Schüler kommen damit laut Müller gut zurecht. Allerdings sei die Kommunikation insgesamt etwas schwieriger geworden, weil der direkte Kontakt fehlt. „Einige verstecken sich jetzt ein bisschen mehr, als das vorher möglich war“, sagt sie. Im Gira-Nachhilfeinstitut an der Zeppelinstraße erfolgt der Unterricht grundsätzlich in Gruppen, nach wie vor ist er gut besucht.

Besonders gefragt sind neben Mathematik auch Deutsch und Englisch. Ein Einstieg in die Nachhilfe ist jederzeit möglich.

Live-Nachhilfe per Video

Auch im Lernwerk Potsdam an der Hans-Thoma-Straße ist die Nachfrage konstant geblieben, wie Leiterin Antje Ackermann sagt: „Wir haben sogar festgestellt, dass mehr Elftklässler Hilfe bei uns suchen.“ Anders als die Schüler aus den zehnten, zwölften und dreizehnten Klassen hätten diese Jugendlichen keinen Präsenzunterricht und „fallen ein wenig durchs Raster“.

Das Lernwerk bietet derzeit allen Unterricht online per Live-Unterricht in Videokonferenzen an. „Da laut den Brandenburger Verwaltungsvorschriften die Nachhilfeinstitute für den Präsenzunterricht mit bis zu fünf Personen im Raum unter den entsprechenden Hygienevorschriften sogar geöffnet haben dürfen, machen wir bei Schülern ohne Computer zu Hause und auch bei einigen Grundschülern noch vereinzelt Ausnahmen und helfen im Präsenzunterricht“, sagt Ackermann. Das betreffe aber nur den Einzelunterricht, zu dem sie bei individuellen Wissenslücken immer raten würde. Dazu seien die Räume mit Plexiglaswänden ausgestattet sowie ein sorgfältiges Hygienekonzept entwickelt worden. Gruppenunterricht finde derzeit ausschließlich online statt.

Mentale Müdigkeit zu spüren

„Wir beobachten vor allem, dass sich unsere Schüler sehr auf ihren Online-Unterricht mit unseren Lehrkräften freuen“, sagt Ackermann. Weil sie in der Videokonferenz einen verlässlichen Ansprechpartner haben, bei dem man auch mal den Frust über die Coronasituation loswerden kann. „Viele Schüler werden von der Schule mit unzähligen Arbeitszetteln eingedeckt; da ist die Erleichterung über eine zugewandte Nachhilfelehrkraft in der Videokonferenz groß.“

Besonders stark sei der Bedarf in Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern, sowie in Englisch. „Einfach mal wieder mit jemanden Englisch sprechen zu können, ist für viele in diesen Tagen eine echte Hilfe“, so Ackermann.

Eine gewisse mentale Müdigkeit sei bei den Schüler allerdings zu spüren, bei nicht wenigen sogar eine starke Antriebslosigkeit. Die Kinder der ersten vier Jahrgangsstufen und die Flüchtlingskinder leiden laut Ackermann besonders unter dem Ausfall des regulären Schulbetriebs. „Zu Hause ohne ausgebildete Lehrkräfte Lesen und Schreiben zu lernen, ist eine echte Herausforderung“, sagt sie. Auch Jugendliche in der Pubertät täten sich teilweise schwer mit dem selbstständigen Arbeiten.

Vertrauensverhältnis ist wichtig

Wie die Leiterin des Studienkreises Potsdam, Carina Hoffmann, sagt, verursacht das Homeschooling mitunter große Wissenslücken. Besonders für jüngere Schüler sei es schwierig, sagt sie. Insgesamt seien die Anfragen angestiegen: „Wir haben vorrangig Nachfragen von Schülern der Abschlussklassen und Kindern mit Migrationshintergrund.“ Nachhilfe in Mathematik sei auch hier sehr stark gefragt. Außerdem Englisch, Deutsch und Spanisch.

Der Studienkreis biete die Nachhilfe teils im Präsenzunterricht, teils online an, beides funktioniere sehr gut. „Wir haben immer nur wenige Schüler im Online-Unterricht, und durch das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkräften und Schülern erzielen wir gute Erfolge“, sagt Hoffmann. Der Präsenzunterricht, der sowohl in der Gruppe als auch für einzelne Schüler angeboten wird, erfolgt nur noch unter den coronabedingten Abstandsregeln.

Von Sarah Kugler