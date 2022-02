Innenstadt

Ein Nachlassverzeichnis der Potsdamer Malerin Suse Globisch-Ahlgrimm (1920-2012) ist in dieser Woche vom Verein Private Künstlernachlässe im Land Brandenburg online gestellt worden.

Bis 1977 war die aus Neubrandenburg stammende Suse Globisch-Ahlgrimm insgesamt 30 Jahre lang als Kunstpädagogin in Potsdam tätig, zunächst an der heutigen Max-Dortu-Grundschule, später über 20 Jahre am heutigen Helmholtz-Gymnasium.

„Mein Alphabet“ im Inselpavillon

In den 35 Jahren nach ihrer Pensionierung konzentrierte sie sich vor allem auf die Malerei, gab mit bemerkenswerten Einzelausstellungen wie im Potsdam-Museum (2005) oder in der ihr gewidmeten Gruppenausstellung „Mein Alphabet“ im Pavillon auf der Freundschaftsinsel (2010) Einblicke in ihr Schaffen.

In dem vom Potsdamer Kunstverein aufbewahrten und erschlossenen Nachlass der Künstlerin überwiegen die rund 3500 farbigen Arbeiten auf Papier und Karton.

Gemälde, Zeichnungen und Drucke machen etwa ein Viertel des gesamten Nachlassbestandes aus. Hinzu kommt ein schriftlicher Nachlass, zu dem etwa 500 Skizzen gehören.

Auf der Suche nach Landschaften

In Zusammenarbeit mit dem Verein Private Künstlernachlässe im Land Brandenburg wurden 119 Werke aus den Jahren 1966 bis 2012 digitalisiert, die nun gemeinsam mit ihrer zeitgeschichtlich spannenden Biografie online sind.

Seit den späten 1960er Jahren bis 2001 reiste Suse Globisch-Ahlgrimm gemeinsam mit Hubert Globisch (1914-2004) an freien Wochenenden auf der Suche nach Landschaften und Kulturdenkmalen vorwiegend durch die heutigen Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Spätestens in den 1980er Jahren – beide lebten und malten seit 1983 gemeinsam in Potsdam/West und Ferch – prägte sich eine wechselseitige künstlerische Anregung in der Malerei aus.

Diese gegenseitige Anregung ist jetzt unmittelbarer vergleichbar, da sich die Nachlassverzeichnisse zur Malerei beider in derselben Datenbank online finden lassen.

Mit Manfred Butzmann in der Guten Stube

Werke von Suse Globisch-Ahlgrimm und Manfred Butzmann (geb. 1942), einem ihrer Schüler, werden ab Anfang Juni in der Galerie Gute Stube des Potsdamer Kunstvereins in der Charlottenstraße 121 zu sehen sein.

Der Verein Private Künstlernachlässe im Land Brandenburg hat auf seinem Internet-Portal https://private-kuenstlernachlaesse-brandenburg.de seit 2014 mit Unterstützung des Kulturministeriums insgesamt 27 Nachlass- und Werkverzeichnisse von 24 KünstlerInnen veröffentlicht.

