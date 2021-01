Schlaatz

Der künstlerische Nachlass von Joe Friedrichsen alias „Little Joe“ soll in einer Werksschau im Bürgerhaus am Schlaatz gezeigt werden. Das haben Freunde des Anfang Juni verstorbenen Tüftlers und Bastlers mit Bürgerhaus-Chef Tim Spotowitz vereinbart. Nach langwierigen Verhandlungen mit der Deutschen Wohnen als Vermieter wurde das künstlerische und kunsthandwerkliche Inventar der Wohnung im Dezember freigegeben; die Freunde sichten die geborgenen Gegenstände derzeit und katalogisieren sie. An die Stadt soll ein Förderantrag gestellt werden.

Termin wegen Corona offen

Wann es zu einer Ausstellung kommen kann, ist wegen der Corona-Pandemie derzeit unklar – Besucher sind im Bürgerhaus derzeit nicht gestattet. Eventuell soll die Ausstellung später auch an anderen Orten gezeigt werden, etwa in der Bibliothek am Platz der Einheit oder im Kunsthaus „Sans Titre“. Auch an eine virtuelle Ausstellung ist gedacht.

Joe Friedrichsen war am 15. Juli tot in seiner verschlossenen Wohnung gefunden worden. Gestorben war er vermutlich schon zum Ende der ersten Juni-Woche, denn am 3. Juni war er zuletzt online, und an diesem Tage machte er seine letzte Notiz in einer jahrelang geführten Auflistung nervtötend lauter Mitbewohner. Sicher ist inzwischen, dass er den Freitod wählte.

Warum Joe nach Deutschland kam Joe Friedrichsen hieß ursprünglich Joao und war Kellner in einem Café an der Algarve. Das berichtete die Magdeburger Volksstimme Ende Juni 1996. An der Algarve lernte er 1993 die Magdeburgerin Nicole Friedrichsen in deren Urlaub kennen. Nach vier Tagen begann eine Konversation auf Englisch, so der Zeitungsbericht. Joao sprach außerdem spanisch und französisch. Nach zehn Tagen war beiden klar, dass es eine ernste Beziehung werden würde. Zwei Monate nach dem Urlaub gingen Briefe hin und her; dann schulterte der damals 25-jährige Joao einen Rucksack und seine Gitarre und flog nach Deutschland. Im November 1993 kam er aus der Sonne Portugals in den nasskalten deutschen Herbst. Er lernte schnell Deutsch an der Volkshochschule Magdeburg, heiratete Nicole, nahm ihren Namen an, änderte seinen Vornamen in Joe. Sie bekamen eine Tochter. Wann die Ehe geschieden wurde, hat Joe auch seinen Freunden nicht erzählt. Nach Potsdam gezogen, schlug sich der Hartz-IV-Empfänger mit stets versteuerten Gelegenheitsjobs durch, vor allem als Alleinunterhalter und deutschlandweit als Kulissenbauer beim Film. Seit Corona blieben die Aufträge aus.

Angehörige schlugen Erbe aus

Nach der polizeilichen Untersuchung der Wohnung und des Toten wurde die Wohnung versiegelt. Die Polizei suchte den Kontakt zur geschiedenen Frau und der Tochter des Deutsch-Portugiesen, der in Familie in Magdeburg gelebt hatte, ehe er nach Potsdam kam. Geklärt werden musste vor allem, wer sich um die Beerdigung und den Nachlass kümmert. Am Ende schlug die Tochter das Erbe aus und beerdigte ihren Vater anonym und ohne Grabstein oder Namenshinweis in einem Friedwald bei Eberswalde. Sie habe keine andere Wahl gehabt, erklärte sie später der MAZ.

Kunst und Handwerk Joe Friedrichsen hat ein Agrarstudium in Coimbra angefangen, aber nicht beendet. Er hat eine tischlerische Ausbildung gemacht. Seine reichen handwerklichen Fähigkeiten beim Basteln, Bauen und Schaffen von künstlerischen und dekorativen Gegenständen eignete er sich aber überwiegend selber an. „Geht nicht gibt’s nicht“ war seine Devise. Er hat Grafiken verschiedenster Art geschaffen, Metallschmuck angefertigt, geschnitzt, diverse Objekte aus Holz, Wachs und speziellem Styropor gemacht, Modelle für Kulissen gebaut, darunter Leuchttürme mit Drehlicht und Inneneinrichtung. Seine Bastelleidenschaft gipfelte in einem ungewöhnlich geformten Sperrholz-Kanu, einem Fahrradanhänger in Form eines aufklappbaren Sessels und seinem Fahrrad „Susi“, das beheizte und windgeschützte Griffe hatte, Fernscheinwerfer und Stopplicht – das Rad ist nach seinem Tod gestohlen worden.

Wohnung war auch Werkstatt

Tatsächlich wäre das Erbe ein schweres gewesen und ein teures. Denn die Zwei-Zimmer-Wohnung des Tüftlers und Künstlers war eher eine Werkstatt – vollgestopft bis unter die Decke mit Rohmaterial, Maschinen, Werkzeug und fertigen Objekten. Selbst das Schlafzimmer hatte er zum Lager umfunktioniert; es gab in der Wohnung keine freien Flächen am Boden und an den Wänden mehr.

Joe Friedrichsen in seiner Werkstatt-Wohnung Quelle: Rainer Schüler

Doch war alles wohl geordnet, wie die MAZ bei einem Besuch noch im Februar bemerkt hatte: Mit einem schnellen Griff konnte Joe, wie ihn alle nannten, alles finden, was er brauchte. Und er hatte immer neue Ideen und sich dafür Material besorgt – aus Sperrmüllbeständen ebenso wie aus dem Einzelhandel. So fanden die Freunde ein ganzes Schubfach voller nagelneuer Küchenmesser, deren Griffe er künstlerisch gestalten wollte.

Vermieter stimmte Freigabe zu

Über Monate hatten sich die Gespräche der Freunde via Mail und Telefon mit dem Vermieter hingezogen. Die Deutsche Wohnen wollte das Inventar eigentlich komplett veräußern, um einen Teil der entgangenen Miete zu erwirtschaften. Auf Nachfragen der MAZ verzichtete das Unternehmen aber darauf – eine Auktion wäre wahrscheinlich nicht sehr ertragreich gewesen.

Fast schon berühmt: Joes „Tigerfrau“ (Styropor) Quelle: Georg Sichardt

Unter den wachsamen Augen eines Mitarbeiters der Auktionshalle Berlin und nur einen Tag vor der geplanten Kompletträumung durften Freunde des Verstorbenen in die Wohnung, um den künstlerischen Nachlass zu sichten und zu sichern. Der Anblick war für sie erschütternd: In der einst dicht gepackten, aber geordneten Wohn-Werkstatt türmten sich leere Pizzakartons und leere Flaschen; Styroporspäne von einem künftigen Kunstobjekt lagen um eine Werkbank herum.

Offene Abschiedsbriefe gefunden

Besonders betroffen machte sie ein Abschiedsbrief ihres Freundes. „Leben bedeutet, dass ich mir meine selbstgedrehte Zigarette anzünden und rauchen kann, wo ich es gerne möchte“, schrieb der freiheitsliebende Südeuropäer zum Abschied. Und das war ihm offenbar nicht mehr möglich gewesen.

Selbstporträt im Che-Guevara-Look Quelle: Georg Sichardt

So war denn das letzte künstlerische Sujet des Joe Friedrichsen der Tod: Auf einem Wandregal fand man diverse Styropor und Mischmaterial-Objekte, darunter einen schwarzen Sensenmann.

Den Tod formte Joe kurz vor dem eigenen Ende in mehreren Varianten, sogar als Frau. Quelle: Georg Sichardt

