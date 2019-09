Nachrichtensperre zum Kreativ-Quartier

Innenstadt

Die ehrgeizigen Pläne die Stadt zur Errichtung eines Kreativ-Quartiers in bester Innenstadtlage könnten schon im ersten Anlauf scheitern. Gesucht wurden nach einer im Juni veröffentlichten Ausschreibung Interessenten, die das 11.235 Quadratmeter große Grundstück zwischen Plantage und Werner-Seelenbinder-Straße zum gutachterlich ermittelten Festpreis von 8,93 Millionen Euro übernehmen. Kernstück der Bewerbung sollte ein Nutzungs- und Raumkonzept sein.

Bewerbungen waren nach Erst-Ausschreibung bis 6. September möglich. Auf eine MAZ-Anfrage zur Anzahl der Interessenten teilte der zuständige Sanierungsträger Tage danach mit, die Frist sei bis zum 20. September verlängert worden.

Das Verfahren treffe „auf Interesse“, hieß es zugleich. Die zweite Bewerbungsfrist ist am Freitag abgelaufen. Doch zur Anzahl der Gebote war beim Sanierungsträger weder am Montag, noch am Dienstag eine Auskunft zu bekommen.

Am Mittwoch schließlich teilte Sprecherin Jessica Beulshausen mit, der Sanierungsträger werde erst das Auswahl-Gremium und danach die Öffentlichkeit über den Stand informieren. Das Gremium sollte am 30. September erstmals tagen und die Angebote sichten.

Auf die MAZ-Nachfrage, wie viele Gebote denn nun eingegangen seien, beziehungsweise ob es überhaupt welche gibt, antwortete die Sprecherin: „Ich werde dazu gar nichts sagen.“

Die Auskunft dürfte nicht zuletzt die Nutzer des Rechenzentrums verunsichern. Der Bau des Kreativ-Quartiers ist auch beschlossen worden, um ihnen eine Alternative zu bieten. Wie berichtet, soll das Rechenzentrum 2023 geräumt und dann für einen Neubau auf der Fläche des einstigen Garnisonkirchenschiffs abgerissen werden.

Schon vor dem ersten Beschluss zur Errichtung eines Kreativ-Quartiers hatte die Rathausspitze darauf hingewiesen, dass der Zeitplan äußerst knapp sei. In das Projekt mit insgesamt 20.000 Quadratmeter Nutzfläche sollen rund 50 Millionen Euro investiert werden. Die Finanzierung ist noch unklar.

Von Volker Oelschläger