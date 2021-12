Potsdam/Haltern am See

Hermann Kremer suchte nach Dingen, die er retten konnte. Dass er dabei in Potsdam fündig wurde, war ein Zufall, so hat er es selbst geschildert. Auf einem Spaziergang durch die Kolonie Alexandrowka kam er Ende der Neunziger Jahre am russischen Häuschen mit der Nr. 8 vorbei. Davor ein Schild: „Zu verkaufen.“ Bei dem verfallenen, fast 200 Jahre alten Gebäude schlug Hermann Kremer zu. „Er hatte sich seit langem verschiedene Sachen angeguckt“, sagt sein Sohn Matthias Kremer.

Sein Vater stammte eigentlich aus dem Ruhrgebiet, wo er am 10. August 1941 in Bottrop geboren wurde. Hermann Kremer hatte als Mediziner und Facharzt für Gynäkologe und Cytologie eine Praxis in Haltern am See aufgebaut. Doch mit der Wiedervereinigung reizte ihn Brandenburg. Auf den Familienspuren seiner Frau siedelte er sich in Päwesin im Havelland an – und wollte Denkmäler retten. „Er hatte zeitlebens eine Begeisterung für Bauwerke. Städtereisen und ausgefallene Orte haben ihn interessiert“, sagt Sohn Matthias – und die russische Kolonie ist ausgefallen. Doch was es damit auf sich hatte, war für einen Spaziergänger kaum nachvollziehbar.

Prominenter Bewohner des ersten Projekts

Zunächst sanierte Hermann Kremer Haus Nr. 8., tauchte ein in die Geschichte des Denkmals, das anschließend aber nicht er selbst bewohnte, sondern Potsdams damals frisch gewählter neuer Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). Während der Sanierung reifte in Hermann Kremer der Gedanke an ein Museum über die Kolonie. Bei der nächsten Gelegenheit schlug er erneut zu und erwarb das Haus Nr. 2 der Kolonie, das mit seinem Obergeschoss auch als Museum geeignet zu sein schien. Die Forschung überließ er dabei nicht nur anderen: „Er war begeistert, wollte wissen, was wo wie verändert wurde. Er war Schritt für Schritt dabei, hat jedes Ergebnis aufgesogen und wollte über jeden Fund mehr wissen“, erinnert sich sein Sohn. Unterdessen gründete der Vater die Potsdam Stiftung Kremer, die vor 20 Jahren, im Dezember 2001, staatlich anerkannt wurde. 2005 wurde der Traum wahr: Das Museum Alexandrowka wurde als Privatmuseum eröffnet.

Hermann Kremer übernahm Verantwortung

Hermann Kremers Motivation hat er zu Eröffnung des Museums so formuliert: „Geschichte und ihr unmittelbares Erleben durch Baudenkmäler wird zunehmend verdrängt und vernachlässigt. Jede Generation muss sich entscheiden, welche Denkmäler sie weitergibt und welche sie für immer preisgibt. Wir haben diese Verantwortung gegenüber der Vergangenheit und der Zukunft, ob wir dies wollen oder nicht“, schrieb Hermann Kremer. Mit der Auswahl, was gerettet wird und was nicht, würde späteren Generationen darüber Auskunft gegeben, „wie verantwortungsvoll wir mit unserem kulturellen Erbe umgegangen sind“.

Hermann Krämer im Mozarthaus im Jahr 2016. Quelle: Bernd Gartenschläger

Deshalb suchte Hermann Kremer stets weitere Objekte, die er retten konnte. Am Bassin wurde er wieder fündig. Zunächst erwarb er das barocke Holländerhaus Am Bassin 3, für dessen Sanierung er eine Anerkennung im Rahmen des brandenburgischen Preises für Denkmalpflege erhielt. 2007 kaufte er in der gleichen Straße Haus Nr. 10, das sogenannte „Mozarthaus“, das so heißt, weil der Komponist dort 1789 für kurze Zeit lebte. „Da wurde eine historische Wandbemalung gefunden. Und die Möglichkeit, einen solchen Ursprungszustand wiederherzustellen, das weckte seinen Ehrgeiz.“ Kurz nach Ende dieses Projekts durfte sich Kremer 2017 in das Goldene Buch der Stadt Potsdam eintragen.

Das barocke „Mozarthaus“ in der Straße Am Bassin 10 wurde von Kremer bis 2016 denkmalgerecht saniert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Jahrelang pendelte Kremer zwischen der Praxis in Haltern am See, seinem brandenburgischen Wohnort Päwesin, wo er den Denkmalschutz für eine alte Ziegelei initiierte und diese dann ebenfalls sanierte - und eben Potsdam. „Er war ein geselliger Mensch, kannte viele in Potsdam, und ihn kannten auch viele“, sagt der Sohn über den Vater.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Potsdam am 13. Mai 2017 . Quelle: Friedrich Bungert

In den vergangenen Jahren genoss Hermann Kremer seinen Ruhestand, etwa im kulturellen Leben Potsdams. Am 7. Dezember ist der Mäzen und Stifter überraschend im Alter von 80 Jahren verstorben. Hermann Kremer soll in Päwesin beigesetzt werden. Er hinterlässt seinen Lebensgefährten und zwei Kinder.

Von Peter Degener