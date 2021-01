Potsdam

Er ist in Potsdam geboren und aufgewachsen, ist hier zur Schule gegangen, war nach dem Theologie-Studium fast 30 Jahre lang (1976-2003) Pfarrer der Evangelischen Pfingstgemeinde in Potsdam, außerdem zwei Jahre (1999-2000) lang Superintendent des Kirchenkreises Potsdam. Nun ist Günter Schalinski kurz nach seinem 80. Geburtstag im Potsdamer Klinikum an einer Corona-Infektion gestorben.

Martin Vogel, Beauftragter der Evangelischen Kirchen bei den Ländern Berlin und Brandenburg sowie theologischer Vorstand der Garnisonkirchenstiftung, war noch ein kleiner Junge, als Günter Schalinski in sein Leben trat. In einem sehr persönlichen Nachruf erinnert er an den Potsdamer Pfarrer, eine „eindrückliche Persönlichkeit“, wie er sagt.

Martin Vogel erinnert sich an seinen Pfarrer Günter Schalinski

Es war Sommer 1976 und ich war in der zweiten Klasse in der POS 24 in der heutigen Kurfürstenstraße, als wir einen neuen Mitschüler bekamen. Er war einer der vier Söhne vom neuen Pfarrer der Pfingstkirchengemeinde. Vor allem aber, gehörte er nicht zu den Jungpionieren. Alle mit blauem Halstuch und er fiel aus dem Rahmen. So kam ich persönlich das erste Mal mit der neuen Pfarrerfamilie in Berührung.

Von Pfarrer Günter Schalinski und seiner Familie ging etwas Besonderes aus. Das war bis in die inzwischen nach Lenins Frau, Nadeschda Konstantinowna Krupskaja, benannte Schule zu spüren. In der Schule wurden wir von Anfang an indoktriniert. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört, dass wir einen Grenzsoldaten mit Hund kneteten und Sigmund Jähn malten. Das war der, der endgültig bewiesen habe, dass es Gott nicht geben könne, weil er ihn ja sonst im Weltraum gesehen hätte.

„Sicherlich kein leichter Gang für unseren Pfarrer“

Ein paar Jahre weiter tauchte eines Tages die Volkspolizei auf dem Schulhof auf. Die Direktorin hatte sie gerufen. Der Grund waren einige der großen Schüler, die ich damals ziemlich cool fand und aus der Kirchengemeinde kannte. Sie trugen einen Aufnäher an der Jacke, auf dem „Schwerter zu Pflugscharen“ stand. Mit unserem Pfarrer Schalinski hatten wir darüber gesprochen, wie schrecklich der Krieg war und warum Frieden so kostbar ist.

Die Polizei nahm die Schüler mit. Wir waren geschockt. Zu Hause hörte ich dann später von meinen Eltern, dass unser Pfarrer mit dem Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“ auf seiner Tasche zur Polizei gegangen sei, um die Jugendlichen abzuholen. Sicher kein leichter Gang für unseren Pfarrer, aber es gelang. Damals bekam ich immer stärker den Eindruck, die eigentlich interessanten Dinge erfahre ich im Konfirmandenunterricht.

Ein Foto aus fernen Tagen: Günter Schalinski auf dem Fahrrad. Quelle: privat

In den Ferien unternahmen wir mit Pfarrer Schalinski eine Konfirmandenfahrt ins Erzgebirge. Es war eine Art Kammwanderung von Kirchengemeinde zu Kirchengemeinde. Wir schliefen in Schlafsäcken und Luftmatratzen auf dem Fußboden in Gemeinderäumen. Vor allem aber begegneten wir der von der SED geleugneten ökologischen Katastrophe auf Schritt und Tritt. Wir liefen durch abgestorbene Wälder, sprachen über die Wirkung des sauren Regens und erfuhren in einem Dorf davon, dass hier sogar die Kühe auf der Weide kollabiert seien.

Im Pfarrgarten hielt Günter Schalinski Schafe

Günter Schalinski zeigte uns als Pfarrer, der auf Gott vertraut, dass seine Weltwahrnehmung achtsam, ehrlich und anteilnehmend war. Er gab uns das Gefühl wichtig zu sein, weil wir etwas bewirken können, das eines Tages den Unterschied macht.

In der Kirchengemeinde sprachen wir über Frieden, über eine gerechtere Welt und über die Bewahrung der Schöpfung. Und wir erlebten einen Pfarrer, der im Potsdamer Pfarrgarten Gemüse anbaute und ein paar Schafe als ökologischen Rasenmäher hielt. Und ich konnte mir bei ihm ein Buch über Ökologie ausleihen, das ich verschlungen habe. Auch die Friedensarbeit wurde praktisch angegangen. Pfarrer Schalinski begründete eine Partnerschaft mit einer holländischen Kirchengemeinde aus Haren bei Groningen.

Günter Schalinski war fast 30 Jahre lang Pfarrer der Potsdamer Pfingstgemeinde. Quelle: privat

Seinem Engagement verdanke ich die wunderschöne und verstörende Erfahrung, wie interessant und sympathisch die sogenannten Klassenfeinde aus dem Westen waren. So lernten wir Mira, Wiecher, Jeanine und Wilhelm kennen. Als wir mit ihnen in der Berliner Straße Richtung Glienicker Brücke liefen, ging es dann nicht mehr weiter. Grenzgebiet. Da brach Jeanine dann plötzlich in Tränen aus und ich verstand erst gar nicht, was sie hatte. Denn so sah es hier doch immer aus.

Wenige Jahre später umarmten sich wildfremde Menschen auf der Glienicker Brücke und die Grenzsoldaten trugen Blumen an der Uniform. Die friedliche Revolution war gelungen und die Mauer gefallen. Auf Pfarrer Schalinski, der seit Jahrzehnten immer auch Seelsorger im schwer zugänglichen Grenzgebiet Sacrow war, kamen damit über Nacht völlig neue Herausforderungen zu. Denn jetzt gab es erstmals eine Zugangsmöglichkeit zu der traumhaft am Ufer gelegenen Sarower Heilandskirche. Ihr Dornröschenschlaf im Sperrgebiet ging zu Ende.

Am 24. Dezember 1989 fand in der früher von Grenzsoldaten demolierten Kirche ein denkwürdiger Weihnachtsgottesdienst statt. Das Gotteshaus konnte wieder ein Ort des Gebets werden. Aber auch direkt hinter dem Pfarrhaus in der Großen Weinmeisterstraße veränderte sich alles. Das von der Sowjetischen Armee 1945 in Besitz genommene Viertel im Norden Potsdams, das sogenannte Militärstädtchen Nummer 7 wurde in Folge des Abzugs der Sowjetarmee freigeräumt und öffentlich zugänglich.

Günter Schalinski und seine Frau begleiteten einzelne der abziehenden Militärangehörigen, die in eine ungewisse Zukunft aufbrachen. Sie begrüßten die neu nach Potsdam gekommenen Bürger in den rückübertragenen Häusern des Viertels und sie bauten Brücken zwischen den „Neuen“ und den Alteingesessenen.

Kurze Zeit darauf öffnete eine Evangelische Grundschule ihre Pforten, genau gegenüber vom ehemaligen KGB-Gefängnis mit seinen furchteinflößenden, fensterlosen Kellerzellen. Da ein Pfarrer ein vertraulicher Gesprächspartner ist, der schweigen kann, geschah vieles im Wirken von Günter Schalinski im Verborgenen. Aber es lässt sich so umschreiben: Es ging darum, einzelnen Menschen Rückenwind zu geben und sie im Glauben zu stärken. Denn den brauchten viele, um aufrecht, zuversichtlich und dankbar die Chance des Neuanfangs zu ergreifen.

„Die Erinnerungen an ihn ein Leben lang im Herzen“

Es gab unermesslich viel zu tun. Mauern mussten überall eingerissen werden – nicht nur auf den Grenzstreifen, sondern vor allem in den Köpfen. Es ging um das Aufeinander zugehen, um Wahrheit, um Verrat und das Aushalten von tiefen Verletzungen. Es ging ums Brücken bauen, um Aussöhnung und um neue Orientierung.

Pfarrer Günter Schalinski hat seine Gemeinde über beinahe drei Jahrzehnte hinweg im wahrsten Sinne des Wortes als Pastor und Hirte treu begleitet. Ich bin dankbar, glücklich und stolz, dass ich ihm begegnet bin. Die Erinnerung an ihn werde ich mein Leben lang in meinem Herzen tragen. Am Sonntag, dem 10. Januar 2021, ist Günter Schalinski im Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum verstorben. Sechs Tage zuvor, am 4. Januar, war er 80 Jahre alt geworden.

Von Martin Vogel