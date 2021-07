Innenstadt

Pfarrer Dietmar Beuchel kam 1985 an die Nikolaikirche ein Potsdam, vier Jahre nach der Wiedereröffnung des im Krieg schwer beschädigten Schinkelbaus, zwei Jahre nach der Fusion der drei Gemeinden Heilig Geist, Teltower Vorstadt und St. Nikolai zur St. Nikolai-Kirchengemeinde.

Zum 80. Geburtstag von Dietmar Beuchel erinnerte Ursula Treichel im Gemeindebrief an sein Wirken in den ersten Jahren dieses Amtes, etwa sein Werben für die Öffnung der großen Stadtkirche für Besucher, die Leitung des Seniorenkreises mit wöchentlichem Zusammensein, die Förderung religiösen Wissens, christlichen Denkens und Betens.

Engagiert für die Öffnung der Kirche

1989 gab es auf seine Initiative in der Nikolaikirche eine erste Tagung für Kirchenführerinnen und Kirchenführer, der später vergleichbare Veranstaltungen in vielen deutschen Kirchen folgten.

Für seine Verdienste um eine bessere Verständigung zwischen Juden und Christen und sein Eintreten gegen Antisemitismus wurde Dietmar Beuchel 2005 auf dem Neujahrsempfang des Bundespräsidenten gedankt. Schon als Gemeindepfarrer in der DDR habe er sich für ein besseres Kennenlernen der Religionen, insbesondere des Judentums, eingesetzt.

Hilfe für die jüdische Gemeinde

1988 organisierte er unter Schwierigkeiten eine Ausstellung über Juden in Potsdam. 1991 unterstützte Dietmar Beuchel die Wiederbegründung der Jüdischen Gemeinde in Potsdam. 1993 war er Initiator und Mitbegründer der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Über Jahre engagierte er sich dafür, dass die Gemeinde wieder eine eigene Synagoge erhält.

Geboren 1934 in Chemnitz, hatte Dietmar Beuchel in Leipzig und Jena Theologie, Geschichte und Philosophie studiert. Schon in seinem ersten Pfarramt in den 1960er Jahren im sächsischen Freiberg handelte er politisch.

Fürsprecher geistig Behinderter

Er war Mitgründer des zweiten Kindergartens für geistig behinderte Kinder in der DDR, beteiligte sich an einem Netzwerk von Arbeitskreisen für Eltern und Freunde geistig behinderter Kinder im sächsischen Raum.

Damit war Dietmar Beuchel schließlich unter den Initiatoren einer Gesetzesvorlage für die Gleichstellung von geistig und körperlich Schwerstbehinderten, die Anfang der 1970er Jahre von der Volkskammer bestätigt wurde.

Fahrt zur Nikolaikirche Leipzig im Herbst 1989

Ursula Treichel erinnerte in ihrem Gemeindebrief an den Wendeherbst 1989, an eine gemeinsame Fahrt mit Dietmar Beuchel und zwei anderen Frauen der Kirchengemeinde im September 1989 zu Pfarrer Christian Führer in die Leipziger Nikolaikirche, den Ausgangspunkt der Leipziger Montagsdemonstrationen, die das Ende der DDR besiegelten.

„Wir werden nie vergessen, was wir durch Pfarrer Führer erfahren haben und was in Leipzig geschah“, schrieb sie 2014: „Wir waren damals auf der Rückfahrt Dietmar Beuchel dankbar, wir fühlten alles so menschlich und christlich. Es half uns, weiter zu hoffen.“

Frau Treichel erinnerte auch an die Begegnung Dietmar Beuchels im Dezember 1989 in der Nikolaikirche mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker und dem DDR-Ministerpräsidenten Hans Modrow. Der Pfarrer sprach „ohne triumphierendes Pathos, ausgewogen, klar und den Potsdamern Orientierung gebend“.

Über Jahre im Ehrenamt aktiv

Nach seinem Wechsel in den Ruhestand 1997 blieb Dietmar Beuchel im Ehrenamt aktiv, im Vorstand des Bürgerstifts Potsdam, als Vorsitzender der Gesellschaft für deutsch-jüdische Zusammenarbeit.

Am 15. Juli ist Pfarrer i.R. Dietmar Beuchel im Alter von 86 Jahren verstorben. Der Trauergottesdienst ist am 26. Juli um 10 Uhr in der Nikolaikirche.

Von Volker Oelschläger