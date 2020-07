Potsdam

In seiner Zeit als Stadtverordneter der PDS und später der Linken erwarb sich Herbert Schlomm den Ruf als Original mit kantigem Humor. 1934 in Stettin (heute Polen) geboren, zog der studierte Philosoph 1998 in die Stadtverordnetenversammlung ein.

Einen Namen machte sich der im Zentrum Ost wohnende Lokalpatriot vor allem als „neubaupolitischer Sprecher“. Als er sein Mandat im Frühjahr 2011 widerstrebend an den Parteinachwuchs abgab, lobte Schlomm die „kluge Politik“ der zurückliegenden Jahre, durch die fast alle Plattenbauten in Potsdam saniert worden seien.

Überliefert sind allerlei Sticheleien vor allem gegenüber dem politischen Gegner. So nach der Wahlniederlage von Herausforderer Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) gegen Amtsinhaber Jann Jakobs ( SPD) im September 2010, als Schlomm den wesentlich schlechter platzierten CDU-Kollegen zurief: „Wenn wir eure zehn Prozent bekommen, dann schafft es Scharfenberg.“

Streit um den „Tittenshop“

Für laute Empörung beim damaligen und heute wieder amtierenden CDU-Fraktionschef Götz Friederich sorgte Schlomms Feststellung, dass die seinerzeit als Videothek genutzte frühere Schülerspeisung im Zentrum Ost im Volksmund „Tittenshop“ genannt werde.

Diskutiert hatten sie, ob die später nach Kroatien verkaufte Theater-Blechbüchse vom Alten Markt nicht als Kantinengebäude genutzt werden könne.

Das Problem des ruhenden Verkehrs im Zentrum Ost brandmarkte der Linke als „totale Zuparkung des Wohngebietes“. Die Landtagspolitiker mit „ Kreml“ als damaligem Parlaments-Provisorium nannte er schon mal despektierlich die „Brüder auf dem Brauhausberg“.

„Fluchtweg im Revolutionsfall“

Die Tiefgaragenausfahrt des später errichteten Landtagsneubaus als zweitem Ausgang neben dem Fortunaportal wiederum apostrophierte Schlomm in einer Diskussion als „einzigen Fluchtweg im Revolutionsfall“.

Die Skulptur „Nach vorn“ von Alejandra Ruddoff. Quelle: Michael Hübner

Schlomms Respekt vor Autoritäten hatte überschaubare Grenzen: „Sie haben wohl Modell gestanden“, rief er dem damaligen Bau-Staatssekretär Reinhold Dellmann zu, als der bei einem Potsdam-Besuch neben der ebenso fast kahlköpfigen Skulptur „Nach vorn“ an der Auffahrt zur Humboldtbrücke stand.

Herbert Schlomm war Kommunist. Als die DKP Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung aufstellte, sagte er, das sei „gar nicht nötig. Es saßen bisher schon sechs drin – einer davon bin ich“. Nach seinem Abschied aus der Kommunalpolitik wollte er nach Kuba fahren und „die Wege zum Kommunismus erforschen“.

Pächter der kleinsten Parzelle

Herbert Schlomm war aber auch Kleingärtner. Irgendwann wurde sogar einmal bekannt, dass er die mit 140 Quadratmetern kleinste Parzelle der Gartensparte „Unverzagt-Fliederbusch“ in Potsdam-West bewirtschaftete.

Auf seinem Fahrrad war Schlomm bis ins hohe Alter Teil des Stadtbildes. Und er galt als wandelnde Stadtgeschichte. Seine Stadtführungen und Vorträge waren Kult. Er schrieb Gedichte und kleine Bücher, darunter das Brevier „Unsere Freundschaftsinsel“.

Erst jetzt ist durch Mitteilung der Angehörigen bekannt geworden, dass Herbert Schlomm am 18. Juni im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Die Trauerfeier ist am 13. Juli um 9 Uhr auf dem Neuen Friedhof.

Von Volker Oelschläger