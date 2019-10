Werder

Am Montagmorgen um 8.50 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, dass in der Schubertstraße in Werder ein spärlich bekleideter Mann in Richtung Gluckstraße läuft. Als die Polizei eintraf, war er komplett unbekleidet. Als er angesprochen wurde, schubste er die Beamten beiseite und rannte los. In der Gluckstraße hielt er ein Auto an und setzte sich auf die Beifahrerseite. Dann riss er den Rückfahrtspiegel ab und stieg wieder aus. Danach rannte er weiter auf der Kemnitzer Straße und schlug gegen den Außenspiegel eines weiteren Autos.

Er schlug und trat mehrfach um sich, woraufhin die Beamten Pfefferspray nutzten. Der Mann wurde nun zu Boden gebracht und sollte fixiert werden. Selbst hierbei rannte er erneut weg. Er nahm ein Werbeschild, mit dem er weiter um sich schlug. Dann gelang die endgültige Fixierung. Bei dem Einsatz wurden vier Beamte verletzt, sie sind nicht mehr dienstfähig. Auch der 31-jährige Deutsche verletzte sich. Er wurde von Rettungskräften in eine Fachklinik gebracht.

