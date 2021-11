Babelsberg

Die nächste Kinder-Film-Uni Babelsberg findet von Januar bis Mai 2022 statt. In der Vorlesungsreihe bekommen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren und ihre Eltern von echten Filmexperten, nämlich Dozierenden der Film-Uni, einen spannenden Einblick in die Welt des Filmemachens und lernen die verschiedenen Filmberufe kennen. Zusätzlich können sie in Workshops selbst aktiv werden und die verschiedenen Filmbereiche kennenlernen.

Die Anmeldung zur Kinderfilmuni erfolgt über das Anmeldeformular, welches auf der Webseite der Kinderfilmuni unter www.kinderfilmuni.com zu finden ist. Beim ersten Termin der Vorlesungsreihe werden die Workshop-Angebote und -Termine vorgestellt.

Auskunft gibt Projektkoordinatorin Laura Caesar von der Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ in der Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam, unter der Telefonnummer 0331 6202-134 oder per Mail unter kinderfilmuni@filmuniversitaet.de

Von maz-online/rai