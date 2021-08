Nauener Vorstadt

Die Rettungsleitstelle meldete der Polizei am Mittwoch kurz vor Mitternacht einen Verletzten. Der 31-jährige Mann war auf einem Waldweg zwischen der Straße Am Golfplatz und der Nedlitzer Straße unterwegs, als ihm ein Unbekannter mitten auf dem Weg entgegenkam. Als der 31-Jährige auswich, verspürte er plötzlich Schmerz, nachdem der Unbekannte mit seiner Hand eine Bewegung in seine Richtung gemacht hatte. Er sei zunächst bis zur Nedlitzer Straße gelaufen und bemerkte dort, dass er verletzt war. Eine Autofahrerin rief die Rettungsleitstelle an.

Angreifer war eher schmächtig

Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum Tatverdächtigen ist bislang nur bekannt, dass dieser etwa 1,70 Meter groß und eher schmächtig war und eine schwarze Kapuzenjacke trug. Er soll sich in Richtung Am Golfplatz entfernt haben. Eine Fahndung, auch mit Polizeihubschrauber, blieb erfolglos. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen, auch zum Hintergrund der Tat, dauern an.

Zeugenhinweise unter 0331 5508-0

Von MAZonline