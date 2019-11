Bornstedt

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung an der Potsdamer Straße in Bornstedt. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Mann auf einem Grünstreifen nahe der Straße im Zelt geschlafen. Nach Aussage des 64-Jährigen sollen zwei Männer das Zelt zerstört und ihn mehrfach grundlos gegen den Kopf geschlagen haben. Er konnte die Angreifer nicht erkennen. Über eine mögliche Motivation für den Übergriff ist nichts bekannt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann wurde im Gesicht verletzt und von Rettungskräften medizinisch betreut. Er hatte an einer Tankstelle Hilfe gesucht, der Pächter hatte daraufhin die Polizei gerufen.

Von MAZonline