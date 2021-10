Grube

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Grube ist eingebrochen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sprang eine Einbruch- und Rauchmeldeanlage des Feuerwehrgebäudes um 2.17 Uhr am Donnerstagmorgen an. Auch Zeugen haben sich gemeldet.

Vermutlich mehrere Täter hatten nach Auskunft der Berufswehr Potsdam eine Plexiglasscheibe zur Fahrzeughalle eingeschlagen und an einem Löschgerätefahrzeug diverse Fächer aufgerissen. Nach vorläufigen Erkenntnissen nahmen sie eine Profi-Kettensäge mit.

Die Täter flüchteten laut Polizeiangaben mit einem größeren dunklen Pkw vom Tatort, an dem die Ermittler Spuren sichern konnten. Die zerstörte Scheibe wurde inzwischen wieder ersetzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331 5508-0 zu melden.

Von Rainer Schüler