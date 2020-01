Babelsberg

Im Schutz der Dunkelheit hat ein Pole am Dienstagmorgen einen Friseurladen in der Großbeerenstraße aufgebrochen. Doch eine Passantin bemerkte um 1.10 Uhr die Tat und rief die Polizei. Die rückte mit gleich mehreren Streifenwagen und zusammen neun Beamten unerkannt an und konnte den 37-Jährigen noch im Geschäft stellen. Er hatte das Wechselgeld aus der Ladenkasse bei sich. Es wurde Strafanzeige erstattet und der Fall inzwischen an die Kripo übergeben.

Von maz-online