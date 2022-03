In den nächtlichen Morgenstunden des Sonntag haben drei Unbekannte versucht, mit einem Steinwurf einen Handyladen auf der Haupteinkaufsstraße aufzubrechen. Das klappte nicht.

Potsdam: Nächtlicher Einbruch in Handyladen schlug fehl

Kriminalität in Potsdam

