Babelsberg

Aus dem Straßenbild der Medienstadt Babelsberg verschwindet der nächste Ufa-Star. Ende September 2021 hatte der Potsdamer Kulturausschuss beschlossen, dass die Heinrich-George-Straße der anschließenden Emil-Jannings-Straße zugeschlagen wird. Begründung war, dass von dem ursprünglich projektierten 230 Meter langen Straßenzug für Heinrich George (1893-1946) im Südwesten der Medienstadt nach Planungsänderungen nur eine 80 Meter lange Kurve geblieben war. Die Verwaltung sprach von einer „ordnungsrechtlich äußerst bedenklichen Situation“.

Heinrich George im Namenspool

Heinrich George, der nach dem Krieg im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen ums Leben kam, wurde laut Beschluss des Kulturausschusses in den Straßennamenspool der Landeshauptstadt aufgenommen. Damit gibt es die Möglichkeit, dass er in Potsdam später einmal mit einer anderen Straßenbenennung geehrt wird.

Nun hat es Emil Jannings (1884-1950) erwischt – allerdings nicht aus ordnungsrechtlichen Gründen, sondern aus politischen. Vertreter der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und der Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes präsentierten am Donnerstag im Kulturausschuss eine von zahlreichen Vereinigungen unterstützte Initiative zur „Umbenennung der Emi-Jannings-Straße“.

Mit Göring und Goebbels per Du

Karl Reuter von der Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes informierte den Ausschuss über Rechercheergebnisse, nach denen der seinerzeit sehr populäre Jannings, der 1929 in Hollywood den ersten Schauspiel-Oscar bekommen hatte, seine Künste nach 1933 „in den Dienst des NS-Regimes“ gestellt habe. Er sei ein „Staatsschauspieler“ gewesen, habe zahlreiche Auszeichnungen empfangen, sei mit Göring und Goebbels per Du gewesen, habe sich öffentlich zum Nationalsozialismus bekannt und „in vielen Filmen NS-Herrenmenschen verkörpert“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach dem Kriegsende sei er von den Alliierten mit Berufsverbot belegt worden. Mehrere der Filme, an denen er nicht nur als Hauptdarsteller, sondern teilweise auch als künstlerischer Leiter mitwirkte, dürften bis heute nicht in den Kinos gezeigt werden. Auch ein Lokalbezug zu Potsdam sei bei der Straßenbenennung nach Emil Jannings „nicht wirklich gegeben“, so Reuter: Jannings sei ein „Profiteur und eine Stütze“ des NS-Regimes gewesen. Deshalb sei das Bündnis der Ansicht, dass die Würdigung des Schauspielers mit einer Straßenbenennung nicht angebracht ist.

Ehrung für „Das Mädchen Krümel“

Als alternativen Vorschlag für den Straßennamen schlägt das Bündnis Martha Ludwig (1908-1992) vor, die in der heutigen Karl-Liebknecht-Straße aufgewachsen ist und in dem 1970 erschienen Kinderbuch „Das Mädchen Krümel“ aus ihrer Zeit als Nowaweser Arbeiterkind erzählte. Populär wurde das Buch durch die gleichnamige Verfilmung für das DDR-Fernsehen im Jahr 1976.

Nach Angaben der VVN-Vertreterin wird der Vorschlag einer Umbenennung der Straße auch von der Leitung der dortigen Fröbel-Kita befürwortet: „Für uns als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Potsdam ist es unvorstellbar“, so die Vertreterin, „wenn im Jahr 2022 eine Kita- und eine Grundschuladresse immer noch den Namen eines überzeugten Nationalsozialisten tragen.“

Hannes Wittenberg als stellvertretender Leiter des Potsdam-Museums zitierte im Ausschuss zunächst die Empfehlung des Potsdamer Straßennamensexperten Klaus Arlt, der eine Umbenennung klar befürwortete. Arlt erinnerte allerdings auch daran, warum die Straße 1998 nach Jannings benannt worden war.

An der Seite von Marlene Dietrich

Bei der damaligen Neugestaltung des Filmstandortes wurden Straßennamen gesucht, an denen sich „Filmgeschichte erkennen lässt“, so der Stadthistoriker. Jannings stand mit seiner Rolle als Professor Immanuel Rath in „Der blaue Engel“ an der Seite von Marlene Dietrich, nach der damals eine weitere Straße in der Medienstadt benannt wurde.

Martha Ludwig hält Arlt als Vorschlag für die Straße allerdings nicht geeignet: Der künftige Name sollte auf jeden Fall mit dem Film zu tun haben. Er könne sich ihren Namen aber „gut für eine andere Babelsberger Straße vorstellen“, so Arlt.

Hannes Wittenberg präsentierte im Kulturausschuss als weiteren Vorschlag den seinerzeit sehr populären Opernsänger und Schauspieler Richard Tauber (1891-1948), der zeitweise in einer Villa in Neu Babelsberg wohnte und nach der NS-Machtergreifung emigrieren musste.

Eine „Brücke“ zur Fröbelkita

Janny Armbruster (Grüne) begrüßte die vom Bündnis angeregte Umbenennung: „Die Benennung einer Straße sei eine Form der Würdigung“, die Jannings „nicht mehr verdient“. Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) und Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke plädierten für eine abschließende Debatte in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses.

Hüneke gab zu bedenken, dass Martha Ludwig durch die Buchverfilmung durchaus in Beziehung zur Medienstadt stünde. Ihr mit dem Kinderbuch verbundener Name böte sich zugleich als „Brücke“ zur Fröbelkita und der geplanten Grundschule.

Welche Urteile fällte die Volksrichterin?

SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen riet zur Vorsicht und verwies auf die in aktuell Berlin geführte Debatte zur Umbenennung von mehr als 200 Straßen. Die Straße sei erst 1998 nach Jannings benannt worden „und manche von denen, die ich heute hier sehe, waren damals mit dabei“, so Zalfen zu ihren KollegInnen im Ausschuss. Auch zu Martha Ludwig gibt es nach ihrer Ansicht offene Fragen: „Was hat sie nach dem Krieg als Volksrichterin für Urteile gefällt?“

Zalfen empfahl zudem, für weitere Informationen Kontakt zum Filmmuseum und zur Medienwissenschaftlerin Anna Luise Kiss aufzunehmen, die zu Spuren der Filmstadt im Stadtbild forschte.

Janny Armbruuster erinnerte schließlich an einen Stadtverordnetenbeschluss, nach dem bei künftigen Straßenbenennungen in Potsdam Frauennamen bevorzugt werden sollen. Fortgesetzt wird die Diskussion zur nächsten Ausschusssitzung am 24. März.

Von Volker Oelschläger