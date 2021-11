Potsdam

Der Personalmangel beim Verkehrsbetrieb in Potsdam (Vip) ist inzwischen so groß, dass ab Montag, 6. Dezember, die Straßenbahnen nur noch nach Ferienfahrplan unterwegs sein können. Seit Monaten sucht das Unternehmen Mitarbeiter – die Corona-Krise macht die Lage nur noch schlimmer.

Wie die Stadtwerketochter am Abend mitteilte, wird der allgemeine Personalmangel noch unter anderem durch Quarantäne-Anordnungen für Fahrerinnen und Fahrer verschärft: „Trotz des Einsatzes aller verfügbaren Mitarbeitenden, kann die Besetzung aller Fahrdienste nicht mehr vollständig abgesichert werden.“ Daher fahren so wenige Trams wie in den Herbstferien – vorerst bis zum 12. Dezember.

Potsdams Schülerverkehr auf einzelnen Linien gesichert

Nur die Linie 92 bleibt im Zehn-Minuten-Takt – aber allein zwischen Kirschallee und Bisamkiez – und die Linie 93 bietet zwei Schulverkehrsfahrten am Morgen an (7.22 Uhr ab Rehbrücke, 7.59 Uhr ab Glienicker Brücke). Bei der Buslinie 603 werden einzelne Fahrten Großraumtaxen erfolgen.

Von MAZonline/axe