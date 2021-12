Potsdam

Die Landeshauptstadt und ihr Verkehrsbetrieb (Vip) haben sich für Stadler entschieden: Am Dienstag unterzeichnen Verwaltung und Vip einen Vertrag mit dem Schienenfahrzeughersteller, der schon einmal 18 Vario-Bahnen aus Berlin-Pankow nach Potsdam geliefert hat. Das bestätigte der Konzern gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Nun sollen 13 ganz neue Tramlink-Züge beschafft werden: zehn als Ersatz für die hochbetagten Tatra-Straßenbahnen sowie drei weitere Züge für die Erschließung des neuen Stadtteils auf dem Krampnitzer Kasernengelände. Ab 2024 sollen de Züge fahren.

Ein Zug wird rund 4,6 Millionen Euro kosten; diese Summen haben jedenfalls die Verkehrsbetriebe von Bern und Basel in der Schweiz sowie das Unternehmen HEAG in Darmstadt bezahlt. Die Stadt Potsdam selbst hat schon im vergangenen Jahr ein Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro benannt. Wie aus Expertenkreisen zu erfahren war, lag die ursprüngliche Kaufpreisvorgabe bei vier Millionen Euro pro Bahn.

Siemens und Skoda ausgeschieden

In einer europaweiten Ausschreibung waren auch Angebote von Siemens und Skoda eingegangen, erfuhr die MAZ aus gut informierten Kreisen, aber schnell wieder verworfen worden, obwohl Siemens mit seinen Combino-Bahnen für viele Vip-Mitarbeitende offenbar der deutliche Favorit war. Doch war der Konzern dem Vernehmen nach nicht bereit, ein Vorführmodell nach Potsdam zu schicken – obgleich er eine autonom fahrende Tram im Depot in Babelsberg ausprobiert.

Und von Skoda heißt es, dass das tschechische Unternehmen nach einer vorangegangenen Ausschreibung unzufrieden mit der Vergabepraxis gewesen sei und sich gegenüber den Konkurrenten benachteiligt gesehen habe.

Die neuen Bahnen von Stadler aus Berlin sind rund 43 Meter lang statt bislang 32 Meter. Sie haben in der Baseler Variante 260 Plätze, darunter 68 zum Sitzen. Die Niederflurbahnen sind barrierefrei und voll klimatisiert; Kohlendioxid ist hier das Kältemittel. Sie haben ein Kollisionswarnsystem und können über Außenkameras Verkehrsschilder erkennen.

Unterzeichnung wegen Corona-Regeln verlegt

Die Vertragsunterzeichnung war ursprünglich im Dorint-Hotel an der Jägerallee geplant, doch hat die Stadt die Veranstaltung an den Sitz der Stadtwerke Potsdam in der Pappelallee verlegt. Der Grund war nach Auskunft von Hotelchef Mark Anton die im Hotel geltende 2G-Regel, die nicht von allen Teilnehmern eingehalten werden kann. Das Hotel wird aber für das Catering bei der Vertragsunterzeichnung am Dienstag sorgen.

Der Straßenbahnbestand des ViP Der Verkehrsbetrieb in Potsdam hat derzeit 51 Straßenbahnen im Bestand oder 43, je nachdem, wie man die tschechischen Tatras rechnet. Denn davon gibt es 18 Wagen, die aber oft zu einer Doppeltraktion zusammengestellt werden. Nach den Tatras kamen die Combino-Bahnen von Siemens, von denen 16 gekauft wurden. Acht davon hat man durch Einhängen einer so genannten Sänfte in der Fahrzeugmitte auf ein XXL-Format verlängert. Den aus Aluminiumkarosserien bestehenden Combinos folgten 18 Vario-Bahnen von Stadler, die in Berlin-Pankow aus Stahl gefertigt wurden und vom Service- und Inbetriebnahmewerk Velten (Oberhavel) aus nach Potsdam geliefert wurden.

Zweifelhafter Impfstatus

An der Zeremonie nehmen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Stadtentwicklungsdezernent Bernd Rubelt (parteilos) seitens der Stadt sowie Claudia Wiest und Uwe Loeschmann als Geschäftsführer des Verkehrsbetriebes teil. Rubelt hat sich in jüngster Vergangenheit bei mehreren Veranstaltungen nur per Video zuschalten lassen, so beim Stadtforum am 30. November. Nach einem Bericht der Potsdamer Neuesten Nachrichten will der Baubeigeordnete keine Auskunft über seinen Corona-Impfstatus geben.

Von Rainer Schüler