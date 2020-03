Corona-Flucht aus der Savanne nach Potsdam

Potsdam/Windhoek

Noch genießen die fünf Potsdamer Forscher das Wetter in Windhoek, Namibia. Rund 30 Grad warm ist es im Südwesten Afrikas gerade.

Abbruch des Projekts aus Sorge nicht mehr heimzukommen

Robert Hering und seine Kollegen einer Arbeitsgruppe der Universität Potsdam sind in einem Gästehaus der Namibischen Universität for Science and Technology (NUST) untergekommen und warten auf die Rückkehr nach Deutschland. In Namibia gibt es einige wenige Fälle des Corona-Virus, doch das Land hat bereits begonnen, sich massiv abzuschotten.

„Wir sind eigentlich hier, um unsere Feldforschung zu machen. Am Mittwoch haben wir entschieden das abzubrechen, weil wir eine Sorge haben, später gar nicht mehr zurück zu kommen“, sagt Robert Hering.

Was sie in Deutschland erwartet? Sie sind nicht darauf eingestellt

„Wir haben gemischte Gefühle. Das Gesundheitssystem zuhause ist deutlich besser und das gibt Sicherheit. Ich weiß aber, dass es bereits starke Einschränkungen im öffentlichen Leben in Deutschland gibt. Alle halten Abstand und rücken doch näher zusammen“, sagt Hering. Was erwartet er bei der Ankunft in Babelsberg? „Das ist ganz weit weg von uns, wir sind da gar nicht drauf eingestellt.“

Der Potsdamer Ökologe Robert Hering untersucht die Routen wilder Tiere in der Savanne Namibias, etwa großer Antilopen. Quelle: privat

Seit letztem Sommer hat er mit weiteren Doktoranden, Masterstudenten und Dozenten im Norden des Landes gearbeitet. Die Arbeitsgruppe für Vegetationsökologie und Naturschutz der Universität Potsdam arbeitet zusammen mit der Freien Universität Berlin und zwei namibischen Hochschulen im Projekt ORYCS zusammen. „Es geht im Großen und Ganzen darum Strategien für eine nachhaltige Wildtiernutzung in der Savanne zu entwickeln“, sagt Hering.

„Ich arbeite zum Beispiel mit Hilfe von GPS-Daten an den Bewegungsmustern von großen Antilopen wie Springböcken und untersuche dabei das Zusammenspiel mit der Vegetation in verschiedenen Landnutzungsformen“, erklärt er. Am Ende entstehen daraus Naturschutzkonzepte, die die Bedürfnisse der Wildtiere, der Natur und der Landnutzer besser vereinbar machen. Bis Anfang Juni wollten die Forscher bleiben.

„Man nimmt das Corona-Virus hier sehr ernst“

Doch nun ist das Corona-Virus im Land angekommen. Die namibischen Partner-Unis haben ihren Betrieb auf ein Minimum reduziert, die Projektpartner der Potsdamer sind im Homeoffice. Zugleich sind in dem Land sehr schnell erste Einschränkungen in kraft getreten.

„In den Supermärkten wird alles stark desinfiziert, der Wagen vor und nach der Benutzung. Bevor man ein Geschäft betritt muss man sich immer die Hände desinfizieren. Man nimmt das hier sehr ernst“, sagt Hering.

Das Flugzeug der Bundesregierung ist vielleicht die letzte Gelegenheit

Jetzt wird auch die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Die Region um Windhoek wurde bereits geschlossen, gerade noch rechtzeitig kam das Forscherteam aus dem Norden des Landes in die Stadt, um am Sonntag heim zu fliegen.

„Uns wurde gesagt, dass die Rückkehrer-Maschine der Bundesregierung vielleicht die letzte Gelegenheit ist, das Land zu verlassen. Und die Entwicklung der Situation ist ja völlig ungewiss. Wir können nicht abschätzen, ob wir in zwei Monaten noch heraus kommen würden“, sagt Hering.

So bleibt ihnen noch ein kurzes Zeitfenster der Normalität, bevor sie voraussichtlich am Montag in Deutschland landen. „Uns geht’s hier gerade eigentlich ziemlich gut. Es gibt einen Pool und Gerda, die Managerin des Gästehauses kümmert sich sehr um uns.“ Nachdem der Projekt-Geländewagen vor der Abreise nochmals geputzt worden ist, wird zuletzt auch noch einmal der Grill angeworfen. Es gibt Rinder- und Antilopensteaks.

