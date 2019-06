Ein Unbekannter bedrohte am 14. August 2018 einem 20-jährigen Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße mit einem Messer. Später nahm er elektronische Geräte und Wertgegenstände eines weiteren Mieters an sich und verschwand mit seinem Komplizen unerkannt in einem Pkw. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach dem Räuber.