Bornstedter Feld

Noch ist die blühende Wiese gegenüber dem Volkspark im Potsdamer Norden ein Geheimtipp für Insekten. Nur einzelne Bienen tummeln sich zwischen blauen Kornblumen, violetten Moschus-Malven und rotem Mohn und saugen Nektar. Doch Egon Reichelt und Jörg Kernchen vom Beirat des Hauses in der Georg-Hermann-Allee sind sich sicher: Dass es hier etwas zu holen gibt, wird sich noch herumsprechen bei den Insekten im Umkreis.

Blühende Wildwiese statt pflegeintensiven Rasen

Die Blumenwiese auf einer ehemaligen 250 Quadratmeter großen Rasenfläche haben die beiden erst in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Nachbarn Matthias Schütz angelegt. Bereits seit dem heißen und trockenen Sommer im Jahr 2018 hatten sie überlegt, ob die große, pflegebedürftige Rasenfläche das Richtige für ihre Eigentümergemeinschaft sei.

Und dabei ging es ihnen nicht vordergründig darum, sich die Arbeit zu erleichtern. „Allein der Wasserverbrauch war enorm, regelmäßiges Mähen verbraucht Energie und ohne Dünger gedeiht ein Zierrasen nicht“, schildert Reichelt die Überlegung des Trios.

Wiesen-Paten Jörg Kernchen (l.) und Egeon Reichelt haben die Blühwiese zusammen mit Matthias Schütz angelegt. Quelle: Elvira Minack

Obwohl alle drei früher Gärten hatten, hatten sie keine Erfahrungen mit Wild- und Kräuterblumenwiesen. Sie holten sich Rat bei Wilfried Günther, der mit seiner Frau im Spreewald einen Naturgarten betreibt. Günther gab fachliche Tipps und vermittelte den passenden Saatgutbetrieb für die 100 Wildpflanzen, die jetzt dort im Bornstedter Feld gedeihen. Manche blühen den ganzen Sommer hindurch, andere nacheinander. Nur bei langanhaltender Trockenheit müsste gewässert werden. Ein- bis zweimal im Jahr wird mit der Sense gemäht. Lässt man die Mahd etwa zehn Tage liegen, säen sich die Ein- und Zweijährigen Blumen wieder selbst aus.

Außerdem haben die Freizeitgärtner zwei kleine Rondelle innerhalb der Wiesenfläche mit etwa 150 Stauden bepflanzt. Die haben es aktuell augenscheinlich noch etwas schwer gegen die blühfreudigen Einjährigen in ihrer Umgebung. Werden aber gewiss auch heimisch werden.

Auch Bäume in die Pflege genommen

Und was bleibt den Initiatoren zu tun? „Unkraut jäten müssen wir schon ab und an“, erzählt Kernchen. Vor allem die Ackermelde sei hartnäckig.

Zudem haben sie neben den drei Bäumen und den neu gepflanzten Gräsern am Wiesenrand noch mehrere Bäume auf und neben ihrem Grundstück in Obhut genommen und gießen die regelmäßig. „Wenn man so viel Grün in der Nähe hat, muss man es auch pflegen“, sind Reichelt und Kernchen überzeugt und verweisen stolz auf die Unterschiede zwischen „ihren“ und anderen Bäumen im Umfeld.

Abwarten, was auf der Wiese passiert

Reichelt, Kernchen und Schütz sind mit ihrem Gartenexperiment noch ganz am Anfang, gehen jedoch davon aus, dass die Wiese in zwei bis drei Jahren stabil sein wird. Aber schon heute möchten sie anderen Potsdamern sagen: „Es müssen nicht immer ein Zierrasen oder ein Steinbeet sein. Mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand kann es wunderbar blühen und die Insekten kommen auch zurück.“

Von Elvira Minack