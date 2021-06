Grube/Marquardt

Die umstrittenen Bootsstege an der Wublitz müssen voraussichtlich ersatzlos entfernt werden. Das ist die Kernaussage einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Potsdamer Abgeordneten Saskia Ludwig (CDU).

Sie hatte den Streit des Ortsbeirates Grube mit der Stadt aufgegriffen, in dem es um die von der Unteren Wasserbehörde aus Naturschutzgründen geforderte ersatzlose Beseitigung von Stegen auf Leester Seite geht.

Auch Marquardt ist betroffen

Laut Landesregierung geht es um 14 bis 16 Steinlagen, zwei größere Gemeinschaftssteganlagen sowie mehrere Kleinsteganlagen nicht nur unterhalb der Straße An der Schafwäsche in Leest, sondern auch nahe der Straße An der Wublitz in Marquardt.

Angedeutet wird, dass in Potsdam weitere Steganlagen zur Disposition stehen: „In ähnlich gelagerten Fällen sind auch Anlagen an anderen Gewässern betroffen.“

Bestandsschutz bestünde nach Auskunft des Landes lediglich für Steganlagen mit unbefristeter Genehmigung. Das aber trifft auf die umstrittenen Anleger an der Wublitz nicht zu. Denn der Konflikt brach erst im Streit um eine Verlängerung der befristeten Genehmigungen auf.

Bei Schwarzbauten wird durchgegriffen

Die Negativ-Aussage des Landes in Sachen Bestandsschutz betrifft ebenso Anlagen ohne Genehmigung. Erläutert wird: „Auch die möglicherweise über Jahre hinweg … vermutete Duldung eines Schwarzbaus führt nicht zu einem Bestandsschutz.“

Auch die bereits diskutierte Möglichkeit einer Sammelsteganlage als Ersatz für die vielen Privatanleger fällt nach Auskunft des Landes aus. Die für das Gebiet zuständige Gemeinde Werder habe den Bau einer Sammelsteganlage zur Konzentration der Nutzungen abgelehnt: „Daher“, so das Land, ist derzeit nicht von einem Ersatz auszugehen.“

Werder gegen Sammelsteganlage

Auch Stefan Gutschmidt, der Ortsvorsteher von Grube, ist betroffen. Quelle: Varvara Smirnova

Öffentlich wurde der Streit um die Stege durch die Forderung des Ortsbeirats Grube, die Stadt solle die Sammelsteganlage errichten und betreiben. Das Rathaus hatte abgelehnt.

Für die umstrittenen Uferpartien an der Wublitz gelten nach Auskunft des Landes mehrere Schutzkategorien des Naturschutzrechts. Genannt werden das FFH-Gebiet „Havel bei Potsdam“, das Vogelschutzgebiet „Mittlere Havelniederung“ und das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Havel- und Seengebiet“. Außerdem seien die Uferbereiche „weitgehend geschützte Biotope“.

Schon die Landeshauptstadt hatte in der Steg-Diskussion mit diesen Schutzkategorien argumentiert.

Anwohner fürchten um Wasserzugang

Die Anwohner, darunter der selbst betroffene Ortsbürgermeister von Grube Stefan Gutschmidt (parteilos), fürchten nun um ihren Wasserzugang.

In ihrer jüngsten Stellungnahme zum Stegestreit hatte die Stadt eine grundsätzliche Neuordnung mit einem „Konzept für Steganlagen an Potsdams Gewässern“ angekündigt. Vorliegen soll das Planwerk „für alle Ortsteile“ Ende 2022

Von Volker Oelschläger