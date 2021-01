Potsdam

Corona ist allgegenwärtig, doch für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind, Essen und Pakete ausliefern. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Krise. Die MAZ sprach mit Lehrer Andreas W. Hoffmann (42). Er arbeitet am Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen.

„Bei uns lief und läuft es gut“

Das Wort Held weist Andreas W. Hoffmann entschieden von sich. Er fühle sich nicht wie einer und Grund zum Jammern habe er eigentlich auch keinen. Schließlich könne er arbeiten, er habe eine Wohnung und er sei gesund. Der 42-jährige Potsdamer ist Lehrer für Deutsch, Geschichte und Religion am Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen und unterrichtet derzeit wieder größtenteils online. Bereits während der ersten Schulschließung im Frühling letzten Jahres habe das gut funktioniert, die private Schule sei technisch sehr gut aufgestellt.

„Bei uns lief und läuft es gut, auch die meisten Schüler verfügen über die geeignete Technik“, sagt er. Die Privatschule nutzt nicht die Brandenburger Schulcloud, sondern Microsoft-Teams für den Distanzunterricht – sie hat in dieser zuletzt heiß diskutierten Frage mehr Entscheidungsfreiheit als eine staatliche Schule. „Das funktioniert technisch bis auf ein paar Ausnahmen wunderbar, vorausgesetzt das Internet fällt nicht aus“,berichtet Hoffmann. Erst vor ein paar Tagen hatte er den Fall, dass er seine Schüler nicht hören konnten und sie ihn auch nicht – das Netz war zu schwach.

Kleine Präsenzgruppen in den Abschlussklassen

Die meiste Zeit leitet Hoffmann den Distanzunterricht von seiner Wohnung in Potsdam West aus, dort lebt er seit 13 Jahren mit einer guten Freundin in einer Zweier-WG. Gerade im Lockdown sei das Zusammenleben schön, so komme kein Einsamkeitsgefühl auf. Auch seinen Lebenspartner sehe er regelmäßig. Den Schulalltag vermisse er trotzdem, besonders den Austausch mit den Kollegen. „Das Lehrerzimmer ist normalerweise wie eine Selbsthilfegruppe“, sagt er und lacht, „wir sind ein sehr junges Kollegium und sehr eng miteinander, viele Freundschaften sind entstanden.“ Natürlich könne man sich auch online über Arbeitsmaterialien und die Entwicklung der Schüler austauschen, aber das sei nicht das Gleiche wie der persönliche Austausch in der Schule. „Lehrer sind ja eigentlich sehr soziale Menschen.“

Seine Schüler sieht er zumindest teilweise noch. In Brandenburg müssen die Abschlussklassen – also die zehnten, zwölften und dreizehnten Jahrgangsstufen – weiterhin zum Präsenzunterricht erscheinen. Für viele Lehrer ist der Spagat nur mit viel Aufwand zu händeln. „Ich habe das große Glück einen sehr moderaten Stundenplan zu haben, der kaum zu Stress führt“, sagt hingegen Hoffmann. Weil seine Schule technisch so gut ausgestattet ist, kann er an den Tagen, an denen er Präsenz- und Distanzunterricht geben muss und das Pendeln nach Hause dazwischen nicht schaffbar wäre, auch in den leeren Klassenräumen arbeiten. „Meine Zwölfte ist sehr froh, dass sie in die Schule kommen kann“, erzählt er. Die Präsenz-Lerngruppen seien glücklicherweise auch nicht so groß, sodass Abstand gehalten werden könne.

Schüler sind psychisch erschöpft

„Das Gute am zweiten Lockdown ist, dass auch die Schüler schon wissen, wie es funktioniert, die Schwellenangst ist nicht mehr da, alle sind gut organisiert“, erzählt Hoffmann. Das Tragen der Masken während des Präsenzunterrichts sei allerdings nicht sehr angenehm. Deutlich abgeschlaffter fühlt er sich durch das andere Atmen am Ende eines Tages, vor allem vor dem Schul-Lockdown hat es ihn sehr angestrengt. „Die acht Stunden mit Maske haben sich bemerkbar gemacht.“

Dennoch: Um sich selbst hat er am wenigsten Angst. Sorgen macht er sich eher um seine Eltern und auch um die Schüler. Zwar arbeiten fast alle sehr gut selbstständig, doch bereits im ersten Lockdown hatten einige mit Depressionen zu kämpfen und auch jetzt bitten ein paar immer wieder um Gespräche. Weil sie mit der Arbeitsatmosphäre zu Hause nicht gut zurecht kommen, psychisch überlastet sind, keine Energie mehr haben. „Mir tut es so leid, das zu hören und ich fühle mich ohnmächtig deswegen.“ Denn viel mehr als zuzuhören, ein wenig zu beraten und die Kollegen entsprechend zu sensibilisieren, kann Hoffmann nicht tun.

„Ich möchte mich nicht allzu sehr darüber ärgern“

Er selbst findet unter anderem Kraft in der Religion, er ist mit dem Evangelischen Glauben aufgewachsen, in seiner Heimatstadt Döbern ist er im Gemeindekirchenrat tätig. Seine dortige Arbeit kann er, ähnlich wie den Unterricht, digital durchführen. Was jedoch nicht ersetzt werden kann, sind Schulausflüge, Klassenfahrten oder der Adventsbasar im Dezember. „Auch der Abiball im letzten Sommer musste ausfallen, für die Abiturienten war das schon sehr bitter.“

Hoffmann ist kulturell sehr interessiert, mit seinen Schülern geht er normalerweise ins Theater und in die Oper – auch, weil diese Ausflüge den Unterricht bereichern und Literatur sowie Geschichte lebendig machen können, wie er sagt. Außerdem ist er Schulkoordinator für „ Odyssey of the Mind“, ein Kreativwettbewerb für Kinder, Schüler und Studenten, der den Teilnehmenden auch Reisen in andere Länder ermöglicht. Derzeit ist das alles nicht möglich, dabei seien all diese außerschulischen Aktivitäten so wichtig, wie Hoffmann sagt. Das gelte sowohl für die Bildung als auch für die Lebensfreude.

„Ich habe für alle Auflagen Verständnis, es geht eben gerade nicht anders. Aber der Zustand belastet eben auch, vor allem die Schüler“, sagt er. Die Frage, warum zwischen dem vergangenen Lockdown und der aktuellen Schließung keine einheitlich gut funktionierenden Lösungen für alle Schulen und gleiche Bedingungen für Schüler gefunden werden konnten, lässt ihn nur den Kopf schütteln. „Man darf nicht nach Sinn oder Unsinn fragen, aber ich möchte mich nicht allzu sehr darüber ärgern.“ Er sei froh, dass seine Schule die Situation so gut meistere. „Ich habe wirklich nicht viel Grund zum Klagen.“

