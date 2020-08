Babelsberg

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Babelsberg aus fünf Autos die Navigations- und Infotainmentsysteme gestohlen. Bei den aufgebrochenen Autos handelt es sich um vier Skoda Oktavia und einen VW Multivan. Die Fahrzeuge waren auf öffentlicher Straße abgestellt. Es wurden Spuren gesichert und Anzeigen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstahlshandlungen machen können, werden gebeten, sich unter 0331-5508-1224 an die Polizeiinspektion Potsdam zu wenden.

Von MAZonline