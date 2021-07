Nazi-Parolen und Randale in Golm

Golm

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochabend eine Gruppe Jugendlicher, die in Golm in Richtung Bahnhof unterwegs waren. Nicht nur, dass aus der Gruppe heraus mehrfach Naziparolen gerufen worden sein sollen, wurden offenbar auch mit einer Metallstange gegen das Rücklicht eines Lkw und ein Metallgeländer geschlagen sowie eine Gebäudetafel mit Hausnummernzuweisung in der Straße In der Feldmark beschädigt. Des Weiteren meldete die Bundespolizei kurze Zeit später, dass es im Bereich des Bahnhofes zu Beschädigungen zweier Glasvitrinen für Fahrplänen kam. Trotz schnell eingeleiteter Suche im Nahbereich konnten die Beamten keine Personen mehr feststellen, die die Zeugen beschrieben haben.

Täterbeschreibung: 20-25 Jahre

Demnach handelte es sich bei den Männern wohl um 20-25-Jährige verschiedener Phänotypen, wie die Polizei mitteilte: „deutsch, europäisch und südländisch“. Einer soll 173cm groß mit kurzen Haaren und schlanker Statur gewesen sein. Er trug eine schwarze, dreiviertellange Cargo Hose, dunklen Pullover/Jacke mit Kapuze und weißer Aufschrift. Dieser soll wohl in Richtung Campus gegangen sein. Ein zweiter trug eine schwarze kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt, ein weiterer, der auch eine über einen Meter lange Metallstange mit sich führte war mit einem weißen Fahrrad unterwegs. Ein weiterer Zeuge beschrieb einen 180cm großen sportlich schlanken Mann mit blonden Haaren und Mittelscheitel (Pudelpony). Dieser soll eine lange schwarze Hose, eine schwarze Jacke und ein schwarze T-Shirt mit Senkrecht verlaufenden breiten Streifen in silber und rot getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0331 5508-0 entgegen.

