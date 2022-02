Potsdam

Am Dienstabend rief ein Zugbegleiter die Bundespolizei zu Hilfe, weil sich ein 44-jähriger Mann partout nicht an das Rauchverbot in der Regionalbahn der Linie RB 33 halten wollte.

Als die Bahn planmäßig um 23.17 Uhr im Bahnhof Babelsberg-Medienstadt einfuhr, standen die Beamten daher am Bahnsteig, um den renitenten Fahrgast in Empfang zu nehmen. Von großer Begeisterung ob des Empfangskomitees war bei dem Mann jedoch wenig zu spüren.

► Polizeibericht vom Montag: Betrunkener randaliert noch in der Ausnüchterungszelle

► Aufatmen in Paaren und Nuthetal: Nach brutalen Einbrüchen nimmt Polizei Tatverdächtige fest

Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden sie zunächst gesten- und wortreich beleidigt. Dann habe der uneinsichtige Fahrgast „lautstark verfassungsfeindliche Parolen“ gebrüllt und „mehrfach den sogenannten ‚Deutschen Gruß‘“ gezeigt, heißt es in der Meldung der Bundespolizei. Damit war die Fahrt des Mannes an diesem Abend endgültig vorbei. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und mit auf die Dienstelle. Ruhe kehrte dort jedoch nicht ein. Der Festgenommene wehrte sich vehement gegen jegliche Maßnahmen seitens der Polizisten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, ist der polnische Mann einschlägig polizeibekannt und bis vor wenigen Tagen noch in Obhut einer staatlichen Einrichtung gewesen: Bis zum 18. Februar 2022 hatte er eine Haftstrafe wegen des „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ verbüßen müssen.

Von MAZonline