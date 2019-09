Fährhaus von Persius erhält seinen Turm zurück

Neu Fahrland

Seinen Zinnenkranz aus gelbem Backstein hat das Nedlitzer Fährhaus in den vergangenen Wochen bereits zurückerhalten. Nun wächst auch der vom preußischen Hofarchitekten Friedrich Ludwig Persius entworfene und am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstörte Turm neu empor. Er soll bis Ende Oktober fertiggestellt werden.

Wenn das Wetter hält, werden bis dahin auch die Baugerüste vom gesamten Gebäude abgebaut. Dann wird die gut 20 Meter hohe Landmarke auf der Nedlitzer Insel wieder den nördlichen Eingang in die Stadt Potsdam markieren.

Richtfest für 49 Wohnungen in exklusiver Lage

Am Donnerstag feierten die Bauherren der Lewo-Gruppe aus Leipzig bereits das Richtfest für das Wohnprojekt „ Fährgut“. Es umfasst nicht nur den Persius-Bau, sondern das gesamte frühere Gutsgelände mit dem ebenfalls denkmalgeschützten Fährhaus und einer nun völlig umgebauten Traktorenhalle aus DDR-Tagen – damals wurden auf dem Areal am Weißen See die Landmaschinen des gesamten Bezirks Potsdam zentral gewartet und repariert.

Das Fährhaus an der B2 hat seine Zinnen wieder – der Turm folgt bis Ende Oktober. Quelle: Peter Degener

Das Gelände wird nun zum exklusiven Wohnpark. Schon am Jahresende sollen die ersten von insgesamt 49 Wohnungen bezugsfertig sein. Die zehn Wohnungen im Fährhaus, das von den Neu Fahrländern auch Villa Persius genannt wird, sind verkauft.

Unter dem Namen „Kaiservilla“ wurde die exklusive Lage am Wasser vermarktet, wie Andreas Müller der MAZ erklärte. Er ist Geschäftsführer der Lewo-Gruppe, die das Projekt mithilfe einer Tochterfirma, der Entwicklungsgesellschaft EBV, realisiert.

Projektleiter Florian Streit (l.) und Lewo-Geschäftsführer Andreas Müller vor der früheren Traktorenhalle, die in 26 Uferapartments umgebaut wurde. Quelle: Friedrich Bungert

Bis April 2020 ist auch das historische Stallgebäude bezugsfertig

Auch fast alle der 26 schmalen Uferapartments, die in der früheren Traktorenhalle entstehen, sind verkauft. Und im einzigen Neubau auf dem Gelände, dem „kleinen Fährhaus“ neben dem Persius-Bau, sind noch Wohnungen auf dem Markt.

Das große Stallgebäude gegenüber dem Persiusbau ist ebenfalls vergeben. Während überall sonst der Innenausbau schon im vollen Gange ist, ist der denkmalgeschützte Backsteinbau von 1855 noch entkernt und im Rohbaustatus. „Wir wollen bis April 2020 fertig sein“, erklärt Projektleiter Florian Streit. In diesem Bau entstehen unter dem Namen „Haus Nedlitz“ bis zum April zehn weitere Wohnungen.

Das historische Stallgebäude wird bis April 2020 in zehn Wohnungen umgebaut und soll dann „Haus Nedlitz“ heißen. Quelle: Friedrich Bungert

Sechs Privatstege zum Weißen See

Der Uferstreifen zum Weißen See hin ist bereits mit einem Steg bebaut. Fünf weitere sollen folgen, wie Andreas Müller sagt. Denn die Apartments in der früheren Traktorenhalle reichen mit schmalen Gartenstreifen bis ans Wasser des Weißen Sees mit Blick auf die Robinsoninsel. Einen öffentlichen Weg wird es nicht geben. „Das ist in einem Landschaftsschutzgebiet auch nicht geboten“, verteidigt Müller.

Ein von insgesamt sechs geplanten Privatstegen am Weißen See. Am Donnerstag wurde auf der Nedlitzer Insel das Richtfest des Bauprojekt „Fährgut“ gefeiert. Quelle: Peter Degener

Direkt südlich angrenzend, ist auf dem Areal der Firma Robex aber eine rund 5000 Quadratmeter große öffentliche Grünfläche geplant, die bis an das Wasser reichen wird.

Südlich vom „ Fährgut “ sollen bis zu 250 Wohnungen entstehen

Die Robex hatte schon seit 2005 die Idee für den Wohnpark Fährgut entwickelt, das Gelände aber 2016 nach Leipzig verkauft. Robex-Projektleiter Frank Tänzler arbeitet derzeit an der Bebauung für den übrigen westlichen Inselbereich, wo bis zu 250 Mietwohnungen und Ladengeschäfte entlang der Bundesstraße 2 entstehen sollen.

Blick vom Fährhaus auf das Baufeld. Rechts die ehemalige Traktorenhalle, oben der Stall. Quelle: Friedrich Bungert

Eigentlich wollte Tänzler jetzt mit dem Bau starten, doch der Bebauungsplan befindet sich noch immer in der Aufstellung. Grund für die Verzögerung sind laut Tänzler die Unklarheiten beim Verlauf der geplanten Straßenbahn-Trasse über die Insel nach Krampnitz.

Auch wenn Tänzler in eine Wartestellung gezwungen wird, freut er sich doch über den Baufortschritt seines früheren Projektes nebenan. „Ich freue mich vor allem darüber, dass sie die Wiederherstellung des Fährhauses mit dem Turm genau so umgesetzt haben“, sagte Tänzler beim Richtfest am Donnerstag.

Von Peter Degener