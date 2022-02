Neu Fahrland

Die Verkehrserschließung des neuen Ortsteils Krampnitz im Potsdamer Norden bereitet den Bewohnern von Neu Fahrland Kopfzerbrachen. In einer Sitzung des Ortsbeirates kamen dazu am Mittwochabend schwere Bedenken auf. So konnte kein Konsens mit der Stadtverwaltung hergestellt werden über die Aufstellung eines Bebauungsplanes, der Flächen für eine neue Nahverkehrs-Trasse sichern soll. Die Stadt drängt auf Eile, weil es einen so genannten Vorbescheidsantrag eines Grundstückseigentümers gibt, der sein Grundstück anders bebauen will als es jetzt ist. Das wäre ein Hindernis für die neue Nahverkehrs-Trasse.

In einer öffentlichen Bürgersprechstunde des Ortsbeirates wurde am Mittwoch klar, dass eine Straßenbahn keinesfalls über die heutige „Nordbrücke“ fahren kann, auch nicht eingleisig. Die Brücke werde diese Last nicht tragen, hieß es; es brauche also eine neue Brücke daneben, die dann aber den Abriss oder die Verschiebung des denkmalgeschützten Chausseehauses zur Folge hätte.

Die heutige Brücke werde die Last einer Straßenbahn nicht tragen, hieß es, auch wenn die Tram – wie am Nauener Tor – nur eingleisig hinüberführen würde. Egal, ob Krampnitz mit Straßenbahnen, Oberleitungsbussen oder Elektrobussen erschlossen werden soll, sei diese Brücke damit überfordert; sie sei schon jetzt ein Verkehrsengpass mit häufigen Staus.

Unklare Straßenführungen

Würde man, wie bislang als Vorzugsvariante diskutiert, eine neue Nahverkehrs-Trasse neben die Brücke legen, wären auf der Insel Neu Fahrland die Anbindungen der Straßen Am Lehnitzsee und Heinrich-Heine-Weg an die Bundesstraße 2 zu ändern. Am Lehnitzsee würde höchstwahrscheinlich abgeschnitten und wäre nur vom Heinrich-Heine-Weg aus erreichbar und endete in einem Wendehammer kurz vor der Bundesstraße. Der Heinrich-Heine-Weg müsste in dieser Variante am östlichen Siedlungsrand mit einer neuen Fahrbahn in Richtung Am Lehnitzsee verlängert werden. Dort gibt es aber bislang nur einen Weg, keine Straße. Die Erweiterung würde vier Einfamilienhäuser beeinträchtigen. Allein das sorgte im Ortsbeirat für Unmut.

Art der Erschließung noch offen

Stadtplanungs-Chef Erik Wolfram erklärte, die Art der Krampnitz-Erschließung und die Streckenführung seien noch lange nicht entschieden und auch gar nicht Inhalt des Bebauungsplanes 177, um den hier gestritten wurde. Der solle nur verhindern, dass bauliche Tatsachen geschaffen werden, die einer neuen ÖPNV-Trasse im Wege stehen.

Von Rainer Schüler