Babelsberg

Er wagt es, mitten in der wohl größten Krise der Branche. Oliver Simon macht sich als Eventmanager selbstständig. Und er ist überzeugt: Nach zunächst nur einzelnen größeren Veranstaltungen in den kommenden Monaten wird das nächste Jahr großartig. „Die Menschen haben Sehnsucht nach positiven Emotionen auf Veranstaltungen“, sagt er. Angst zu scheitern, hat der 27 Jahre alte Babelsberger nicht. Nach Jahren als Angestellter und Honorarkraft für Eventagenturen hat er in der dritten Corona-Welle an seiner Zukunft gebastelt – und wird nun sein eigener Chef.

Potsdamer hat bereits ersten Auftrag für Groß-Veranstaltung

Am 1.Juni geht das „Oliver Simon Eventmanagement“ an den Start. Den ersten Auftrag für eine Großveranstaltung hat er schon, zwei weitere sind in Aussicht. Und weil ihn ein solcher Auftrag über Wochen und Monate beschäftigen kann, kommt er damit vermutlich übers Jahr. „Viele Veranstalter planen noch sehr vorsichtig und nicht langfristig“, sagt er. „Die wissen nicht, ob es mit Corona stabil bleibt und was wann wieder möglich ist.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oliver Simon hat Durchhaltewillen, das hat er mitgenommen aus dem „geilsten Sport der Welt“ – dem Triathlon. Den hat der gebürtige Caputher an der Potsdamer Sportschule betrieben und deutschlandweit an Nachwuchswettkämpfen teilgenommen. Zu den ganz Guten gehörte er nie und begann noch im letzten Abiturjahr, der Luftschiffhafen GmbH bei Veranstaltungen in der MBS-Arena zu helfen. Vor sechs Jahren machte er dann eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, arbeitete für Berliner Agenturen, wechselte oft die Jobs, um so viel wie möglich in der Branche zu lernen.

Er organisierte Urban-Trails und Streams

Die letzten zwei Jahre war er bei der Berliner Agentur Golazo Sports und organisierte als Senior-Eventmaneger Sportgroßveranstaltungen wie den „Urban Trail“ in Potsdam oder den „s25-Lauf Berlin2. Für die Bundesliga-Volleyballerinnen des SC Potsdam organisierte er wegen der zuschauerleeren Halle die Streams der Wettkämpfe, gefilmt von mehreren Kameras. Er sorgte für Aufbau, Regie und Live-Schnitt.

Zusätzlich zog er ein Fernstudium der Betriebswirtschaftslehre in Wildau durch – und hat nun zwei Ausbildungen in der Tasche. Er kennt sich aus in allen Sparten des Veranstaltungsmanagements und vertraut seinem ganzheitlichen Wissen. Das hat auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam beeindruckt, der er seinen Businessplan vorstellte: „Es gab nur positive Reaktionen.“

Das Risiko beim Schritt in die Selbstständigkeit

Sich selbstständig zu machen, bedeutet immer ein höheres Risiko, zumal er neben seinem Einkommen auch alle Versicherungen selbst bezahlen muss. Aber im Gegensatz etwa zu handwerklichen Start-Ups kaum muss Simon kaum investieren: „Ich brauche einen guten Laptop und ein Telefon und kann damit von überall arbeiten, von Zuhause, in Coworking-Spaces oder am Veranstaltungsort“, sagt er. „Und sollte es schief gehen mit der Selbstständigkeit, habe ich zumindest keine Kreditbelastung.“

Es reicht ihm, sich einen Veranstaltungsort ein paar Mal anzuschauen und viele Fotos zu machen, dann hat er ein Konzept, weiß, wo er was wie aufbauen könnte, um die gewünschte Wirkung zu erzielen: „Ich baue eine kleine Stadt, nur für ein paar Tage“, sagt er. „Ich besorge die Dienstleister für verschiedenste Gewerke“, von der Veranstaltungstechnik über die Zelte und Pavillons bis zum Catering. Auch um Marketing und Werbung am Schauplatz kümmert er sich. Sogar den Webauftritt des Events bewältigt er.

Simon will Sportevents betreuen, aber auch ganz Festivals auf die Beine stellen. Er tut das auch weiter für Agenturen, denen er sich mit einem breitgefächerten Portfolio seiner bisherigen Aktivitäten vorstellt. „Das hat bislang immer gut geklappt.“ Seine Erfahrung: Man schätzt ihn als Allrounder.

Der Zeitpunkt für die Selbstständigkeit ist gut, findet er, nicht nur wegen der Hoffnung auf neuen Wind in der Branche. „Ich habe eine Freundin, aber noch keine Kinder. Ich muss nur für mich sorgen. Wenn man Kinder hat, ist das viel schwerer.“ Er hofft, in fünf Jahren stabil wirtschaften zu können, um beruhigt Vater werden zu können. Und was, wenn er sich verrechnet hat und der erhoffte berufliche Erfolg nicht eintritt? „Dann mache ich was Anderes und kehre zurück ins Angestelltenleben.“

Was ist Triathlon? Triathlon ist ein Ausdauersport aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Oliver Simons Lieblingsdisziplin war das Radfahren, am wenigsten mochte er das Schwimmen. Die Strecken beim Triathlon sind unterschiedlich lang. Es gibt Sprint-, Kurz- und Langdistanz. Die olympische Kurzdistanz umfasst 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Der mittlere Ironman umfasst 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und den Halbmarathon von 21 Kilometern. Der lange Ironman bringt es auf 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und knapp 42,2 Kilometer Laufen.

Simon ist kein Einzelfall

Angst vor Gründungen in der Krise? Nicht in Potsdam. Daniel Hönow vom Regionalcenter der IHK in Potsdam sieht einen deutlichen Anstieg der Nachfrage für Gründungsgespräche: „2020 war das nur noch rudimentär und betraf meist Liefer- und Onlinedienste.“ Jetzt gehe es viel um den Eventbereich, um Tourismus, um Gastronomie. „Die Pandemie führte dazu, dass viele Selbstständige wieder in die Sicherheit von Angestelltenberufen wechseln“, sagt Hönow. „Aber es gibt auch viele, die einen neuen Sinn und eine neue Perspektive suchen in der Selbstständigkeit.“

Seinen geliebten Sport betreibt Oliver Simon trotz Gründungsstress noch immer, zum körperlichen Wohlbefinden. „Man lebt diesen Sport“, sagt er. Schon in der Sportschule drehte sich alles nur darum – und manches ändert sich auch als eigener Chef nicht.

Von Rainer Schüler