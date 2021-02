Neu bei GZSZ: Die Potsdamer Schauspielerin Diana Staehly spielt in der RTL-Daily-Soap mit

Potsdam

Es war eine etwas ungewöhnliche Ausgangssituation für Diana Staehly. Normalerweise taucht die Potsdamer Schauspielerin tief in die Vorgeschichte ihrer Figuren ein. Möchte herausfinden, was sie ausmacht, wie sie aufgewachsen sind, welche Verletzungen sie mit sich herum tragen. „Ich versuche mir den gesamten Menschen zu schaffen, um eine authentische Darstellung liefern zu können“, sagt sie. Doch ihre aktuelle Rolle in der RTL-Kult-Serie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (GZSZ) lässt eine solche Vorbereitung kaum zu.

Dort ist sie ab Dienstag, 2. März, als Melanie Evers zu sehen, eine Frau, die acht Jahre lang im Koma lag und nach dem Erwachen keine Erinnerung mehr an ihr früheres Leben hat. „Ich stand also ein bisschen mit leeren Händen da, quasi ohne Handwerkszeug“, sagt Staehly. „Mir stellte sich schon die Frage, wie ich mich auf so eine Rolle vorbereiten soll.“ Die Suche nach sich selbst, die Unsicherheit der Figur habe sie dann mit als treibende Kräfte benutzt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es muss natürlich glaubhaft gespielt sein“

Nicht nur wegen der vernebelten Vergangenheit ist die Rolle eine Herausforderung, sondern auch wegen der körperlichen Verfassung von Melanie Evers. „Sie hat sich acht Jahre lang nicht bewegt und auch wenn immer wieder betont wird, dass die Physiotherapeuten einen wirklich guten Job gemacht haben, ist sie natürlich in keiner guten körperlichen Form.“ Ihre ersten Bewegungen und auch ihre ersten Laute authentisch und trotzdem nicht dokumentarisch darzustellen, sei eine Gradwanderung gewesen. „Es muss natürlich glaubhaft gespielt sein, aber wir machen trotzdem Unterhaltungsfernsehen.“

Um den Spannungsbogen hoch zu halten, ist die Figur der Melanie Evers in der Serie natürlich mit etwas Drama verknüpft. Sie ist die Frau und das lang gehütete Geheimnis von Tobias Evers, gespielt von Jan Kittmann. Lange galt sie als verschollen, dann wird sie ausgerechnet von Katrin Flemming (Ulrike Frank) gefunden. Sie ist nicht nur die aktuelle Freundin von Tobias, sondern galt lange Zeit auch als skrupellose Antagonistin der Serie. Das hat sich inzwischen zwar etwas geändert, doch es ist anzunehmen, dass das Verhältnis zwischen ihr und Melanie nicht gerade herzlich wird.

Die Potsdamer Schauspielerin Dana Staehly spielt in der Serie GZSZ Melanie Evers. Quelle: Ufa-Serial-Drama/TVNOW

Diana Staehlys Mann arbeitet als Regisseur bei GZSZ

Ob diese Vermutung stimmt, darf Diana Staehly natürlich nicht verraten, genauso wenig wie es im Detail mit ihrer Figur weiter geht oder wie lange sie in der Serie bleiben wird. Aber Spaß mache es ihr – auch wenn sie sich an das schnelle Drehtempo erst wieder gewöhnen musste. „Wir drehen fünf Folgen pro Woche mit einigen Regisseuren, die sich wöchentlich abwechseln, aber mein Arbeitsweg ist jetzt natürlich viel kürzer.“ GZSZ ist zwar inhaltlich in Berlin angesiedelt, wird aber größtenteils auf dem Babelsberger Studiogelände gedreht. Für ihre frühere Rolle als Ermittlerin in der Soko-Köln musste die Schauspielerin immer 600 Kilometer pendeln, das sei auf Dauer anstrengend gewesen.

Seit 2006 lebt Diana Staehly in Potsdam, der Liebe wegen ist sie damals in die Landeshauptstadt gezogen. „Mein Mann und ich haben uns bei Dreharbeiten zu der Serie ’Die Anrheiner’ kennengelernt, damals war er noch Regieassistent“, erzählt die 43-jährige Schauspielerin. Inzwischen arbeitet ihr Mann als Regisseur, seit 15 Jahren unter anderem bei GZSZ. In der vergangenen Woche haben die beiden nach 20 Jahren das erste Mal wieder zusammengearbeitet, eine schöne Erfahrung, wie sie sagt: „Ich war mir zunächst selbst unsicher, wie das wird, aber letztendlich waren wir einfach zwei Profis, die ganz normal miteinander umgegangen sind und sich höchstens mal einen Scherz mehr erlauben als andere.“

Katrin Flemming (Ulrike Frank) entdeckt bei GZSZ die im Koma liegende Melanie Evers (Diana Staehly). Quelle: Ufa-Serial-Drama/TVNOW

Lesen Sie auch:

Der Lockdown hat sie ausgebremst

Dass die ganze Familie jetzt wieder in Potsdam verwurzelt ist, tue gerade in Corona-Zeiten gut. Arbeit und das Homeschooling für ihre Tochter unter einen Hut zu bringen sei nicht unbedingt leicht. „Ich bin keine Lehrerin, keine Erzieherin und muss diese Aufgaben jetzt trotzdem übernehmen“, sagt Staehly. Auch das Autoritätsverhältnis zwischen ihr und ihrer Tochter sei ein ganz anderes, als das zwischen Lehrern und Schülern. „Ich bin ja auch weiterhin einfach ihre Mama und möchte das auch sein.“ Sie sei sehr dankbar, dass die Schulen nun immerhin im Wechselmodell wieder geöffnet sind. „Für die Kinder ist das soziale Umfeld Schule einfach auch enorm wichtig.“

Sie selbst habe besonders der erste Lockdown kreativ ausgebremst, neben Homeschooling und Haushalt blieb kaum Zeit für Eigenes. „Ich habe damals nicht gedreht und war tatsächlich froh, wenn ich einfach mal eine Viertelstunde Zeit zum Joggen hatte“, sagt Staehly, die in ihrer Freizeit auch sehr gerne Familienromane liest. „Aber ich fühlte mich nicht berufen, noch extra kreativ zu werden, da sprudelte nichts aus mir heraus.“

Zur Person Diana Staehly wurde 1977 in Köln geboren und lebt seit 2006 in Potsdam. Ihre Film- und Fernsehkarriere begann sie 1997 bei der Serie „Unter Uns“, in der sie bis 2000 als Sue Sommerfeld mitwirkte. In der Kultserie „Stromberg“ spielte sie von 2004 bis 2012 die Tanja Seifert beziehungsweise später Tanja Steinke. Die Rolle verkörperte sie auch in „Stromberg –Der Film“ aus dem Jahr 2014. In der „Soko Köln“ spielte sie von 2016 bis 2020 Kriminalhauptkommissarin Anna Maiwald . Ab 2. März ist sie nun als Melanie Evers in „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ zu sehen. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird größtenteils in Babelsberg gedreht und von der Ufa-Serial-Drama produziert. Die Daily-Soap läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL sowie bei TVNOW.

„Mein Beruf bringt mir so viel Energie und Freude“

Insgesamt wäre sie froh, wenn die Pandemie bald vorbei wäre, auch, weil sie das Spielen vor der Kamera einschränkt. „Wir müssen immer den Abstand von 1,50 Metern einhalten, mein Serienmann darf auch nicht meine Hand halten. Das ist schon eine Herausforderung“, erzählt sie. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler werden außerdem jeden Tag per Schnelltest getestet.

Trotz der strengen Corona-Auflagen am Set, geht es Diana Staehly derzeit mental sehr gut: „Ich liebe meinen Beruf, er bringt mir so viel Energie und Freude, die sich auch auf alles andere auswirkt“, sagt Staehly. „Wenn ich selbst glücklich bin, überträgt sich das auch auf so viele Bereiche in meinem Leben, das ist wirklich schön.“

Von Sarah Kugler