Innenstadt

Gute Nachrichten aus der Potsdamer Innenstadt: Das Hotel am Großen Waisenhaus empfängt ab dem 5. August wieder Gäste. Das Haus galt als erstes Corona-Opfer in der Gastgeber-Branche der Landeshauptstadt. Ende Mai hatte die Eigentümerin und damalige Betreiberin, die Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam, verkündet, die attraktive Herberge schließen zu müssen. „In Folge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen dramatischen Einnahme-Ausfällen öffnet das Hotel nach dem 1. Juni 2020 seine Türen nicht mehr“, hieß es damals.

Altstadt-Hotel, Lili Marleen , Grashorn – und jetzt das Waisenhaus

Nun aber geht es doch weiter hinter der schmucken Fassade in der Lindenstraße 28/29. Sven Hirschauer ist der neue Chef, Besitzerin des Hotels bleibt derweil die Stiftung. Sven Hirschauer ist ein Gastro-Tausendsassa: Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er seit 2012 als Eigentümer das Altstadt-Hotel an der Ecke Dortu-/Gutenbergstraße. Als Pächter führt er das Filmhotel Lili Marleen in Babelsberg und zeichnet zudem für das Restaurant Grashorn in Geltow verantwortlich. Vater Bernd Hirschauer war bis zur Schließung im Herbst 2018 drei Jahrzehnte lang Chef des legendären Klosterkellers, Potsdams ältester Gaststätte.

„Krisen sind bekanntlich für Veränderungen da“

„Wir freuen uns, für so ein tolles Haus den Zuschlag bekommen zu haben“, sagt Sven Hirschauer. Hat er keine Zweifel, in so unsicheren Tagen wie diesen zu expandieren? „Es ist eigentlich nicht die richtige Zeit etwas Neues zu übernehmen, wenn ich auf die vielen verdutzten Leute gehört hätte, denen ich davon erzählt habe“, so Hirschauer. „Aber Krisen sind bekanntlich für Veränderungen da – und wenn wir das jetzt nicht wagen, kommt solch ein schönes Angebot nicht wieder.“

Nur kurz überlegt und dann die Chance genutzt

Er habe bereits vor der offiziellen Bekanntgabe erfahren, dass das Hotel schließt und sei sehr überrascht gewesen, dass solch eine Entscheidung für dieses Haus getroffen wurde. „Meine Frau Kathrin Bogdahn und ich haben am Abend mal kurz darüber nachgedacht, was das für eine super Kombination mit unserem Hotel im Zentrum wäre“, so Hirschauer. „Wir haben dann am nächsten Tag eine Anfrage an die Stiftung geschickt und auch prompt eine Einladung zum Sondierungsgespräch erhalten.“

Kontakt zur Stammkundschaft aufgenommen

Das Haus sei am Markt gut positioniert, große Veränderungen seien nicht nötig. „Wir sind froh, dass wir schon mit viel Stammkundschaft Kontakt aufnehmen konnten“, so Hirschauer. Auch das Team habe man zum größten Teil übernehmen können. Einige Mitarbeiter hätten sich aber für einen anderen Weg entschieden.

Die ersten Zimmer sind bereits gebucht – man habe sich von Anfange an bemüht, sofort zu durchzustarten: „Das war unser größtes Anliegen, um für diese Saison nicht vom Markt zu verschwinden.“

Das Hotel am Großen Waisenhaus öffnete im April 2011 erstmals die Türen. Mit einer Kapazität von 34 Zimmern habe es laut Stiftung stets eine gute Auslastung und positive Jahresergebnisse erzielt.

Von Nadine Fabian